Deras betydelsefulla resa fortsätter på hemmaplan

löddeköpinge Det har snart gått ett år sedan Löddekillarna Niclas Jadberg och Axel Mårtensen kom hem efter att de byggt upp en skola i en by i Kamerun.

I dag studerar de båda. Men vid sidan om studierna fortsätter de att driva sin välgörenhetsorganisation – nu med två nya volontärer på plats i Kamerun.

– Det är en kille och en tjej från Malmö och Höllviken. De gör samma grej som vi gjorde, men med mer fokus på kvinnors utveckling, säger Axel Mårtensen.

Sedan han kom hem har han börjat studera politik i Lund. Hans kompanjon i projektet, Niclas Jadberg, har flyttat till Stockholm där han läser ekonomi på Handelshögskolan.

Men deras gemensamma välgörenhetsprojekt ”En betydelsefull resa” driver de vidare bredvid studierna. Det handlar bland annat om att samla in pengar från sponsorer och privatpersoner, men också att utbilda kommande volontärer och på andra sätt administrera och utveckla organisationen.

De båda ungdomar som just nu befinner sig i Kamerun fortsätter på samma väg som grundarna stakat ut. De arbetar på den skola som Niclas Jadberg och Axel Mårtensen byggde upp med hjälp av pengar de samlat in.

– Det är samma skola, samma område, samma barn, säger Niclas Jadberg.

Totalt går närmare 400 barn på skolan. Samtidigt stödjer organisationen ett 30-tal familjer ekonomiskt.

– Skolan är numera självförsörjande. Vi har också en kontrakterad person som arbetar för organisationen på plats, säger Axel Mårtensen.

De båda volontärer som nu är i Kamerun valdes ut bland ett 40-tal sökande.

– De är kreativa och drivande, och känner varandra, säger Axel Mårtensen.

Volontärerna har också erfarenhet från att bo i afrikanska länder, en i Sydafrika och en i Kenya.

– De har det som krävs för att utveckla verksamheten, erfarenheter som vi inte hade.

Ska ni åka ner igen?

– Vi har pratat om att eventuellt åka dit. I så fall blir det till en ny plats. Men det är inte klart än, säger Axel Mårtensen.