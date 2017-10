Dags för drömsk danssuccé

Den drömska dansföreställningen the feeling of going är åter tillbaka. Hälften av dansarna är nya och så även sångsolisten. Den här gången är det Moto Boy, eller Oskar Humlebo som han egentligen heter, som ska sjunga isländska Jonsis sånger.

Iklädd en stor röd pälskappa, vitt långt hår och glittrig tröja går Oskar Humlebo genom foajén på Malmö Opera. Han ser ut att trivas i sina scenkläder, men menar att det är stora skor att fylla när han nu tar över som solist efter Edda Magnason.

– Jag är lite nervös för jag beundrar Edda och hon är en god vän till mig. Men jag är glad att vi kunde göra det här utan att ändra för mycket, säger han. Jag känner mig privilegierad att få vara en del av den här väldigt populära och fantastiskt ihopsatta produktionen och utvecklingen av den.

The feeling of going rönte stor uppmärksamhet när den sattes upp på Skånes dansteater 2013 och Scenkonstbiennalen 2015. Föreställningen är en drömsk resa in i sig själv med musik av Jónsi, sångaren i det isländska postrockbandet Sigur Rós. När föreställningen nu, fyra år senare, åter sätts upp är halva dansteamet utbytt och så även huvudsolisten.

– Det är roligt att ha en ny ensemble. Oskar för med sig en ny dynamik i rollen som är spännande, säger koreografen Ben Wright, skapare av föreställningen.

För honom, som sedan 2008 är huskoreograf på Skånes dansteater, har dansföreställningen blivit något av en avgörande referenspunkt i hans karriär.

– Jag känner starkt för the feeling of going. Fast den här gången tänkte jag kanske ”oj, det där var kanske lite väl utlämnande rent självbiografiskt”. Men nej, vi kan gå vidare, jag har fått terapi nu, säger Ben Wright med ett skratt.

En av dem som var på scen 2013 är dansaren Samuel Denton, som spelar huvudkaraktären.

– Det är väldigt speciellt att återvända till ett jobb flera gånger för det finns ett alltid utrymme att utvecklas. Särskilt eftersom vi byter ut några i ensemblen, det tillför alltid något nytt och det är väldigt speciellt att dansa med en hel orkester och sångare på scen. Det här en stor grej, så jag är väldigt glad, säger Sam som spelar huvudrollen.

Redan 2013 hade Ben Wright Moto Boy i tankarna som möjlig kandidat för sångrollen.

– Jag såg honom på Youtube och sa till Jonas (Jonas Nydesjö, orkestrering, reds.anm) att om Edda någon gång inte kan så vill jag att det är den här personen som ska hoppa in, berättar han.

– När jag hörde det trodde jag han skämtade, flikar Oskar Humlebo in.

För honom har den största utmaningen varit den rent fysiska.

– Sången är fysiskt väldigt ansträngande. Jag joggar varje dag och sjunger samtidigt för att behålla uthålligheten, det är ett sådant högt tonläge. Och jag är inte så bekväm i att använda min kropp som ett musikaliskt uttryckssätt, jag är mer van att göra musik och sjunga men nu ska jag faktiskt röra på mig, säger Oskar Humlebo och berättar att han fått mycket hjälp av både Samuel Denton och Mathilde Hebrand. Den senare har varit understudy ända sedan första uppsättningen och kommer att göra två inhopp under spelperioden.

– Jag har sett föreställningen på video nu och är glad att jag kan se den när Mathilde hoppar in, säger han.

Vad har du för relation till Jónsi och Sigur Rós?

– Jag såg Sigur Rós på Roskildefestivalen år 2000. Det var det år när massa människor dog under Pearl Jam-konserten. Jag kommer ihåg att stämningen var väldigt ledsam och många band ställde in sina spelningar men Sigur Rós spelade. Jag hade inte hört dem innan men de fångade hela stämningen med sin drömmiga musik och ända sedan dess har jag varit ett fan, säger Oskar Humlebo. Sättet som Jónsi sjunger på, med ett högt tonläge, inspirerade mig på ett sätt att också göra det. Det är en fin cirkel som sluts, att få möjlighet att sjunga hans musik så många år efter.

Den isländska sångaren såg aldrig föreställningen när den sist sattes upp, och det är ännu oklart om han kommer att göra det nu.

– Vi försöker och försöker, men vi vet inte än, säger Ben Wright.

Han har drömmar om att spela the feeling of going på andra ställen i världen, men rent tekniskt är det svårt eftersom hela produktionen är en stor apparat med bland annat en stor vridscen. Det hela blir således en kostsam historia.

– Vi har inga planer på det men vi strävar mot det.

The feeling of going har premiär på Malmö Opera den 28 oktober och spelas till och med den 22 november.