Stora trafikolycka på Södra Bulltoftavägen

Malmö Vid 18.30-tiden inkom det ett larm om en trafikolycka med flera fordon inblandade på Södra Bulltoftavägen.

Högerdörren på bilen kört in i bilarna hänger och dinglar. Bilen ska ha kört in i en Volvo, vars sida nu är helt väck, och in i en Golf, som fått stora frontskador.

Vittnen på platsen säger att de minst två personer som befunnit sig i bilen som kört in i de andra har smitit från platsen. Smitarna misstänks vara under 18 år.

Det finns också uppgifter om att smitarnas bil ska ha tillhört en kvinna. Detta kan ställa till det för henne, då hon kan bli ansvarig om det visar sig att smitarna är under 18 år.

Texten uppdateras