Nihlstorp stängde igen för Malmö Redhawks

ISHOCKEY Fyra raka förluster fick räcka. På torsdagen vann Malmö Redhawks borta mot Växjö Lakers med 2-1.

För första gången i SHL den här säsongen fick rödhökarnas minst sagt rutinerade andrekeeper Cristopher Nihlstorp chansen mellan stolparna. Oscar Alsenfelt pustade ut efter nio raka matcher.

Nihlstorp tackade för förtroendet. Han släppte bara in ett enda mål under 60 minuter. Den dubble SM-guldvinnaren motade 22 skott, och han sken, med all rätt, som en sol i C Mores direktsändning.

– Det var en skön seger efter en riktig laginsats, och det var viktiga poäng för oss, konstaterar han glatt.

Cristopher Nihlstorp konstaterade att han hade god hjälp av en uppoffrande försvarsinsats i Vida arena, där han tidgare har vunnit SM-guld med Växjö Lakers. Nu fick han vara med om att vinna mot sin förra klubb.

Den stabila insatsen gör också att han ökade sina aktier att framöver få förnyat förtroende av den krävande coachen Peter Andersson.

– Det är tufft, men samtidigt stimulerande, att konkurrera med seriens bästa målvakt, säger han.

Växjö Lakers kom till matchen med åtta vinster i SHL-upptakten, och coachen Sam Hallam såg efter nederlaget ut som han hade svalt en riktigt sur citron i C Mores intervju. Han valde hastigt och lustigt att lämna den, tog av sig hörlurarna, och bara gick sin kos.

Malmö Redhawks nye back Johan Olofsson är utan tvekan en av seriens vassaste skridskoåkare, och nu fick han dessutom bidra i poängprotokollet. Olofsson var uppenbarligen på bästa spelhumör. Han spelade fram Fredrik Händemark till 1-1-kvitteringen, för att sedan själv soloåka i spel i numerärt underläge och sätta dit den segergivande 2-1-pucken i den andra perioden. Han bröt fräckt in framför mål och blev belönad.

– Pucken studsar på mig och går lite turligt in i mål, det var ”Karate Kid-aktigt”, säger Olofsson om sitt första mål i Redhawkströjan.

Det snackas just nu mycket om publikkrisen i SHL, och torsdagens match gav nytt bränsle till den debatten. De två första perioderna var låsta, och präglades av Redhawks höga forechecking, vilket inte gav utrymme till mycket publikfriande finlir.

Officiellt, enligt Växjö Lakers, så var det förvisso 4 055 sålda biljetter till matchen, men flera sektioner i Vida arena gapade märkbart tomma, vilket gav en ödslig inramning.

Det krävs uppenbarligen något för att locka publiken ut till arenorna igen.

Även det andra Skånelaget i SHL håvade in tre poäng på torsdagskvällen. Formstarka Rögle BK besegrade krislaget Brynäs med 5-4 på bortais, och ängelholmslaget klättrar välförtjänt i SHL-tabellen.

Sportchefen Anders ”Masken” Carlsson har gjort ett riktigt fynd, när han lyckades kontraktera Justin Pogge. Kanadensaren skapar lugn och harmoni för ett tidigare hårt kritiserat och av experter utdömt Rögle.