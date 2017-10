Landskrona på väg upp

FOTBOLL Superettan är nära för Landskrona BoIS. Mycket talar för att den anrika klubben tar steget upp i landets näst högsta serie redan på lördag.

Landskrona BoIS har imponerat under säsongen och toppar division 1 södra. Nio poäng skiljer ner till tvåan Mjällby AIF med tre omgångar kvar.

– Ingenting är avgjort. Vi tränar på som vanligt och laddar för nästa match. Vi behöver en poäng till, men går som alltid för seger. Vi får se om vi säkrar platsen i helgen, säger Landskronatränaren Agim Sopi.

BoIS spelar borta mot Oskarshamns AIK på lördagen. När lagen möttes på Landskrona IP i början av juli ledde BoIS med 2–1, men gästerna kvitterade i slutet av matchen.

– Då hade vi flera chanser att göra 3–1, men i stället kom 2–2. Det var små marginaler, bollen studsade deras väg när de kvitterade. Jag tycker ändå att vi gjorde en bra match. Nu är det mer som står på spel, men vi har en positiv anda i laget och känner oss starka. Det ska mycket till om vi ska kollapsa helt och hållet, säger Sopi.

Vad är du mest nöjd med under säsongen?

– Killarna i laget, ett fantastiskt gäng att träna. De jobbar alltid stenhårt och har gjort det bra både offensivt och defensivt. Jag tror att vi har hållit nollan i 13 eller 14 matcher och gjort mål i nästan alla matcher.

Skador har stört under året. Nyförvärvet Raslan Al Kurdi drog av korsbandet på försäsongen och Igor Arsenijevic var borta två månader på grund av en knäskada. Rasmus Alm och Filip Pivkovski – två viktiga kuggar – missar slutspurten av säsongen.

– Men killarna som har kommit in har gjort ett strålande jobb, säger Sopi.

Mot tuffare motstånd har division ett-laget visat klass. Förra året skickade BoIS ut Malmö FF ur Svenska Cupen (3–1). I år kryssade skåningarna mot Kalmar FF (2–2) och föll mot Elfsborg (3–4) i en galen match som gick till förlängning.

– I cupmatcherna har vi bevisat att vi kan vara med och slåss mot de bästa lagen i Sverige. Vi har en tydlig filosofi som vi tror på och jobbar efter. Sen har spelarna en otrolig vilja, de vill bli bättre och nå toppen.

I Landskrona stiger temperaturen.

– Hela staden andas fotboll. Mot Utsikten senast hade vi nästan 4000 personer på plats. Vi har ett fantastiskt stöd, även på bortamatcherna. Fansen kan åka 35-40 mil för att stödja laget, det betyder mycket för oss.

Efter en lättare träning på fredagen åker laget till Oskarshamn och övernattar på hotell. På lördag klockan 14.o0 är det avspark på Oskarshamn arena.

– Vi vet att det kommer att bli en tuff match. Oskarshamn har inget att spela för och kan spela avslappnat. Det gäller att vi gör jobbet och följer matchplanen, säger Sopi.