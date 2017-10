Hotade för att komma hem

Rydsgård En man slog busschauffören när han inte ville köra honom till Danmark.

Nu åtalas han för hot mot tjänsteman.

Sent i tisdags kväll skulle en dansk medelålders man åka från Ystad till Danmark. Tåget strax före elvatiden på kvällen var ersatt med buss och i höjd med Rydsgård stod det klart för den danske passageraren att bussen skulle stanna vid tågstationen i Rydsgård.

Då blev den berusade dansken så arg att han gick fram till busschauffören och hotade att slå honom om han inte körde vidare mot grannlandet, och hytte en smäll mot ansiktet på föraren.

Busschauffören bromsade in kraftigt i samband med påhoppet och den berusade passageraren flög in i fönsterglaset med sådan kraft att det sprack.

Hur det gick med passagerarens hälsotillstånd framgår inte av polisens anmälning.

En polispatrull mötte upp i Rydsgård och tog hand om mannen.

Han släpptes av polismyndigheten under onsdagsmorgonen men är fortsatt misstänkt för hot mot tjänsteman.