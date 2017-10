Veidekkes förslag gick vidare till slut

SVEDALA Frågan om planerna på ett särskilt boende i privat regi med 36-40 platser orsakade en närmare 1,5 timme lång debatt på onsdagskvällens fullmäktigemöte i Svedala.

Slutligen beslutade kommunfullmäktige att utreda förslaget vidare. Frågan splittrade även Liberalernas ledamöter som tyckte olika.

Omröstningen att gå vidare med förslaget stöddes av 26 ledamöter medan 18 ville lägga ner Veidekkes planer. En ledamot avstod från att rösta.

Veidekke bostad vill bygga ett särskilt boende och trygghetsbostäder på Segestrand. Det senaste förslaget går ut på att bygga 20 bostäder för trygghetsboende och 36-40 platser för särskilt boende. Från början var det tänkt att Veidekke skulle bygga bostadsrätter på Segestrand.

Företaget har skjutit på detta i flera år och hänvisat till att marknaden varit för dålig. I början av året lanserade man det här nya förslaget med särskilt boende och trygghetsbostäder istället.

De politiska ideologierna blev synnerligen märkbara i debatten där S var de främsta motståndarna mot att släppa in en eventuell privat vårdaktör i kommunen. De fick även stöd av MP och V.

Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) var först ut i debatten.

– Det är glädjande att någon annan vill investera och bygga och även satsa på trygghetslägenheter. Förslaget passar bra här där det är nära till centrumhandel och med möjlighet att bygga i markplan. Detaljplanen kan vara ett bekymmer men den prövas senare, framhöll hon bland annat och yrkade bifall till förslaget.

Det gjorde inte kommunstyrelsens andre vice ordförande Ambjörn Hardenstedt (S).

– Vi vill inte släppa in privata entreprenörer. Detta efter att ha tagit del av problem med entreprenörer som man har i Staffanstorp och Lomma, framhöll han bland annat.

Socialdemokraterna ville inte ha in profithungrande företag att driva en verksamhet som sätter människan före kommersen.

– Äntligen är skägget avrakat, kontrade Linda Allansson Wester. Nu talar man med de ord man inte velat säga i andra debatter. Antingen får man sköta allt själv eller lita på att någon annan kan sköta det.

– För mig handlar kvalitet om uppföljning och att företag skall bedömas utifrån det de gör och inte illvilliga rykten som det blir när man drar alla över en kam.

Hon nämnde företaget Ersta diakoni som exempel på ett välskött privat vårdföretag.

Ambjörn Hardenstedt efterlyste en omvärldsanalys från kranskommunerna.

– Vad händer när man bygger de här platserna och det visar sig att behovet inte finns. Företag vill tjäna pengar. Företag gör inte det här av humanitära och ideella skäl. Företag i den här branschen som inte tjänar pengar lägger ner sin verksamhet.

Liberalernas ledamöter var inte eniga i frågan. Christer Åkesson ville till skillnad från sina partikollegor yrka avslag.

– Varför är det inte utrett var i kommunen vi har behov av nästa särskilda boenden? Man borde utreda från grunden och titta på var vi har behov av särskilda boenden i framtiden. Det borde vara så att alla kommundelar får sitt.

Han konstaterade också att det finns ett enormt intresse för både hyresrätter och bostadsrätter men att det inte finns någon lång kö till särskilt boende.

– Om man lyckas med det här fordras det mycket personal. Det är brist på personal inom äldrevården så man går in och konkurrerar med sig själv. Det finns en uppenbar risk att vi får svårt att rekrytera till våra egna boenden.

Björn Jönsson (S) som är fullmäktiges vice ordförande kände sig också föranledd att gå upp i talarstolen.

Är vi lurade allihopa? Vi har en gång sagt i gällande detaljplanen att vi skulle bjuda in intresserade byggare att vara med i planläggningen. Svedalahelm, JM och Veidekke har varit med i hela planläggningen och sagt vilka hus man ville bygga.

Björn Jönsson gav flera exempel på lägenheter som snabbt blivit uthyrda eller sålda i Svedala och menade att Veidekke borde fullfölja sina ursprungliga planer.

Per Mattsson (M) framhöll att det finns många goda exempel på privata vårdgivare och att det är svårt att påskina skillnad i kvaliteten mellan privata och kommunala utförare.