Unik litteraturhistoria för Lunds Universitet

Litteratur Tvåhundra författare från 1600-talets kanske inte så kända Haquin Spegel till nutida skånska Augustpristagaren Lina Wolff. Teman som Q-verser, Mord i Lund och studentromaner. Nyutkomna En lundensisk litteraturhistoria är så väl unik i sitt slag som bred och innehållsrik.

– Det är som ett smörgåsbord av författare från olika tider som haft helt olika ambitioner och helt olika litterära nivåer, beskriver Katarina Bernhardsson, en av bokens fyra redaktörer.

Urval av författare och teman som presenteras i En lundensisk litteraturhistoria:

Författare:

Peder Winstrup (1605-1679), Carl von Linné (1707-1778), Bengt Lidner (1757-1793), Pehr Henrik Ling (1776-1839), Johan Henrik Thomander (1798-1865), Viktor Rydberg (1828-1895), Carl Fredrik Hill (1849-1911), Victoria Benedictsson (1850-1888), Mathilda Malling (1864-1942), Bengt Lidforss (1868-1913), Axel Ebbe (1868-1941), Vilhelm Ekelund (1880-1949), Elin Wägner (1882-1949), Gösta Adrian-Nilsson (1884-1965), Anders Österling (1884-1981) Frans G Bengtsson (1894-1954), Fritiof Nilsson Piraten (1895-1972), Hjalmar Gullberg (1898-1961), Sten Broman (1902-1983), Britt G. Hallqvist 81914-1997), Rut Hillarp (1914-2003), Helmer Lång (1924-2014), Birgitta Trotzig (1929-2011), Majken Johansson (1930-1993), Hans Alfredsson (1931-2017), Max Lundgren (1937-2005), Sigrid Combüchen (1942-), Suzanne Osten (1944-), Jaqcues Werup (1945-2016), Mikael Wiehe (1946-), Jonas Ellerström (1958-), Carl-Johan Vallgren (1964-), Louise Epstein (1965-), Dick Harrison (1966-), Oline Stig (1966-), Lina Wolff (1973-9, Thom Lundberg (1978-), Andrzej Tichý), Frida Skybäck (1980-), Amanda Svensson (1987-)

Teman: Lundensare bland De Aderton

Vittra hedersdoktorer

Världslitteraturens vägar genom Lund, En gång till! Spex i Lund

Lundensiska publicister

Kulturtidskrifter

Lundaskolan

Bokförlag i Lund, Mord i Lund

För barn och unga Malmöligan i Lund Seriestaden Lund

Lunds universitet som litterärt kraftfält. Det är undertiteln till nyutkomna En lundensisk litteraturhistoria. Bättre plats att träffa bokens redaktion på än kaféet på Språk- och litteraturcentrum i Lund finns nog inte.

Här pluggar, fikar och diskuterar dagens litteratur- och språkstudenter och vem vet hur många blivande författare som sitter här? Med studentsorlet som bakgrund berättar Göran Bexell, professor i etik och före detta rektor vid Lunds universitet, hur den 500 sidor tjocka boken som ligger framför oss på det smuliga borde kom till.

– Jag hade länge tänkt att det skulle vara roligt att göra något om författare i vid mening som är knutna till Lunds universitet och den akademiska miljön eftersom jag är intresserad av hur universiteten som miljö och institutionen påverkar sitt samhälle, berättar han. Under ett idéseminarium som vi hade i Björkliden i augusti 2015 pratade jag med Daniel om det. Han nappade direkt och sedan var vi igång.

Daniel är Daniel Möller, lektor i litteraturvetenskap, som också ingått i bokens redaktion tillsammans med Katarina Bernhardsson, lektor i medicinsk humaniora, och Johan Stenström, professor i litteraturvetenskap. Katarina Bernhardsson och Daniel Möller gör oss sällskap vid bordet och berättar att den färdiga boken täcker cirka tvåhundra mycket olika författare och följer tiden från universitets grundande 1666 till nutid.

121 skribenter har redaktionen hittat och anlitat för att skriva om författarna och om olika teman som dykt upp under arbetets gång. Hela arbetat tog dessutom imponerande kort tid, två år från idé till färdig bok.

– För oss akademiker har det varit en ovanligt kort process, konstaterar Katarina Bernhardsson. Detta tack vare att den delats uppp på så många händer, ingen enskild har behövt skriva så långa texter.

Redaktionens praktiska arbete började med en lista över de författare som borde vara med. Utgångspunkten var att det skulle vara författare som varit knutna till Lunds universitet på något sätt.

– Den där listan bara fylldes på och fylldes på efter hand, minns Daniel Möller, Så småningom kom vi också på olika teman som borde vara med som studentromaner, Q-verser, akademiska tal och mycket annat. – Temana växte fram successivt när vi insåg att vi ville kunna ta större grepp om vissa områden också, förklarar Katarina Bernhardsson. Jag är till exempel väldigt glad över temat serier där mycket började i Lund och sedan har flyttat över till Malmö.

Har det gjorts någon liknande litteraturhistoria tidigare?

– Vi brukar säga att vi tror att det här är världens första, säger Göran Bexell stolt.

Hur valde ni vilka författare som skulle vara med?

– Vi har försökt få med dem som på något sätt har varit knutna till Lunds universitet som lärare eller studenter, förklarar Göran Bexell. Några har varit här en kort tid, somliga har varit lärare eller professorer här hela sitt liv och andra har gått författarskolan. Grundkravet var också att de gett ut minst två böcker. Sedan handlar det inte bara om universitetet utan också om den akademiska miljön – där har vi alla studentföreningar, Akademiska Föreningen och mycket annat.

Där faller också lite mer otippade namn in som till exempel August Strindberg som aldrig var knuten till Lunds universitet, eller kanske än mer förvånande Karl XII.

– Han intresserade sig för diskussioner som fördes på universitet i olika ämnen, framförallt filosofi, under den tid han bodde här, berättar Daniel Möller.

– Sedan är det viktigt att säga att vi inte har haft anspråk på att skriva en total framställning av varje författare, inflikar Göran Bexell. Vi ville ha personligt hållna texter med särskild hänsyn till kopplingen till Lunds universitet. Och gärna skrivet på det sätt som vi uppskattar som det lundensiska – med både lätthet och tyngd.

Att det är ett projekt som uppfyllt redaktionens tankar nästan dygnet runt under de två åren är uppenbart. – Jag tror att vi alla fyra haft med oss det hem när det blivit kväll och helg, säger Daniel Möller. När vi träffat folk har vi ofta fört det på tal och fått många tips på för oss okända författarnamn.

Förutom alla texter innehåller En lundensisk litteraturhistoria också ett rikt bildmaterial med allt från målade, tecknade och fotograferade författarporträtt och miljöbilder från Lund av olika slag till en avfotografering av Stagnelius inskrivning i Lunds nation där det står noterat ”stor skald” inom parentes under.

– Bildmaterialet bjuder också på en hel del överraskningar, mycket är både nytt och okänt, säger Daniel Möller. Även om vi skrivit om välkända författare har vi bemödat oss om att hitta foton som inte befunnit sig i offentligheten.

– Om det har gått har vi också försökt hitta foton som hör till den tid när personen var i Lund, vilket innebär många ungdomsbilder, lägger Katarina Bernhardsson till. Och omslagsbilden som är gjord av GAN är vi mycket glada för. Den är inte helt okänd men inte speciellt mycket använd. Den heter Skuggspel och föreställer ett nattligt Lund.

Alla i redaktionen är överens om att de lärt sig mycket under arbetets gång och att de blivit både överraskade och förvånade många gånger

– Jag hade en klar bild redan från början av att Lund var otroligt rikt kulturellt och litterärt, säger Daniel Möller. Men att det var så här rikt hade jag inte den ringaste aning om. Det var både bredare och djupare än jag trodde.

– Boken är också en så intressant tidsresa och man kan verkligen se hur författarollen har förändrats, fortsätter Katarina Bernhardsson. Vi avslutar hela boken med en artikel om universitetets författarskola och det är verkligen roligt att lyfta fram denna miljö för textsamtal. Och så är vi nöjda med att det blivit en bok som tar universitet som utgångspunkt men som sedan blickar så mycket utåt.

I framtiden skulle man också kunna blicka lite längre fram och bredda perspektivet menar Göran Bexell.

– Det här handlar om en gren, litteratur i en lite vidare bemärkelse. men sedan skulle man kunna ge ut nya böcker med fokus på film, teater, musik eller konst. Om man vill ge en total bild av universitet som kulturell drivkraft.