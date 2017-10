Unga i centrum på Kulturkalaset

Anna-Lena Brundin tvingas ställa in sin föreställning.

SVALÖV Kulturen står i centrum i dagarna tre under kommande helg i Svalöv.

Kulturkalaset går av stapeln och det blir ett digert program som kommunborna kan delta i.

– Det är fjärde året som vi kör arrangemanget och det bjuds på mycket intressant. Mingel på fredag inleder festligheterna, lovar kulturchef Elisabet Viktorsson.

Tidigare kördes arrangemanget över en hel vecka och gick under namnet Kulturveckan, men för att få in lite förändringar kortades allt ner och ligger numera på helgen. Allt från workshop med glasmålning till Ung Arena och konstutställning i Tvättstugan hemma Eva Nelander Juntunen i Billeberga bjuds det på.

– Inte minst workshopen med konstnären Susanne Jardeback från Ask blir något speciellt. Här får de lite äldre barnen chansen att pröva på glasmålningstekniken och den kan vara lite knepig.

– Allt ska göras omvänt. Man börjar med signaturen och därefter ska allt göras spegelvänt. En riktig utmaning.

Och så får givetvis deltagarna i Ung Arena en chans att visa vad de går för. Det handlar om talangjakt med många fantastiska dansare och sångare som både tävlar och uppträder.

Jakten avgörs i Heleneborgshallen:

– Det är första gången den arrangeras här och det ser vi fram emot.

Däremot tvingas Viktorsson ge ett tråkigt beslut:

– Komikern Anna-Lena Brundin var inbokad på Kuluturhuset på lördag, men hon är tyvärr sjuk. Känns inte roligt, men de som köpt biljetter får givetvis pengarna tillbaka.

Trots detta finns mycket annat sysselsätta sig med. Båtjazz och släppfest med Emma and the Jazzcrusaders spelas på Fridhems folkhögskola. Här ska de yngre får vara med och det är fyra jazzmusiker som för skutan i hamn.

– Dessutom släpper de sin nya skiva i samband med föreställningen.

Ytterligare en kul grej körs på skolan. Det handlar om drömimprovisation, där deltagarna får berätta sin dröm eller höra någon annan berätta sin och se den sedan improviseras fram på ett fantasifullt och drömskt sätt av musik och teaterelever.

Avslutningsvis körs Kulturskolans krysskonsert på Linåkerskolan under söndagen klockan 15. Det blir musikkafé med tipsfrågor, där Kulturskolan spelar och publiken fikar och svarar på tipsfrågor om musikstyckena.

Fullständigt program med tid och plats hittar man på Svalövs kommuns hemsida.