Två män misstänks för försök till mord

Polisens insatsstyrka går in i en lägenhet med sköld och dragna vapen efter en skottlossning på Eriksfältsgatan i Malmö på tisdagskvällen. Polisen har genomfört flera insatser på Eriksfältsgatan i Malmö under tisdagen. Insatsstyrkan har bland annat gått in i en lägenhet och sökt på Hermodsdalsskolans tak. Foto: Johan Nilsson / TT