Saunders får Bookerpriset

Kultur Den amerikanske författaren George Saunders får Man Booker-priset för sin roman Lincoln in the bardo.

Priset har delats ut sedan 1969 och tilldelas en går till en författare som på engelska gett ut den bästa romanen i Storbritannien under året. Lincoln in the bardo är George Saunders debutbok och handlar om Abraham Lincoln som just begravt sin son på en kyrkogård i Washington DC. Det är andra året i rad som en amerikansk författare tilldelas priset, förra året var det Paul Beatty som fick Bookerpriset för sin roman The Sellout.

2014 bestämde man att priset kunde tilldelas författare vars böcker har engelska som originalspråk. Innan 2014 kunde priset bara gå till författare från det brittiska samväldet, Sydafrika och Irland.