Medeltida skelett berättar Lunds historia

LUND Är det en kvinna eller man? Lundabo eller möjligen dansk? Från 1000-talet eller kanske så sent som 1500-talet?

Frågorna är många när utgrävningarna av den snart tusen år gamla Sankt Olofs kyrkogård längs Bredgatan nu nått halvvägs.

Sankt Olofs medeltida kyrkogård

Längs med Bredgatan nedanför Allhelgonakyrkan låg under medeltiden Sankt Olofs kyrka och kyrkogård.

Redan på 1000-talet var kyrkogården troligen i bruk och det hela vägen fram till reformationen år 1536.

Placeringen av kyrkan är inte klarlagd, men låg förmodligen på platsen eller strax väster om nuvarande Allhelgonakyrkan.

Gravarna på kyrkogårdens västra del ligger mycket ytligt, precis under grässvålen. Det då marken schaktades ut under 1900-talets första hälft vid anläggandet av en grusplan för fordon här.

Av den anledningen återstår endast det undre skiktet av gravarna och flera är inte i fullständigt skick.