IK Pantern ångar på

ISHOCKEY

Vita Hästen kom till Malmö med sju raka segrar. Men Pantern är hemmastarkt och bröt Norrköpingslagets fina svit. Efter en stark slutperiod vann Kirsebergslaget med 4-1 (1-1, 0-0, 3-0).

Gästerna tog ledningen i numerärt överläge i slutet av första perioden. Snart låg pucken i den andra kassen. Axel Wemmenborn satte 1-1 bara 19 sekunder efter Vita Hästens ledningsmål. I andra perioden hade Pantern möjligheten att koppla ett grepp om matchen när laget fick spela fem mot tre. Det dröjde till tredje perioden innan Sebastian Selin tryckte in 2-1 i numerärt överläge. När Kim Johansson styrde in 3-1 efter 12.29 var Vita Hästen under press. I slutet lämnade målvakten Pontus Sjögren kassen. Då fastställde Selin slutresultat med sitt andra mål för kvällen.

Pantern ligger trea i Hockeyallsvenskan med 19 poäng, men har häng på topplagen. Serieledande Timrå har 21 poäng och tvåan Almtuna 20 poäng.