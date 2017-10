Ariel Levy möter Annika Norlin i Malmö

På kort tid förlorade Ariel Levy sitt barn i femte graviditetsmånaden, hennes äktenskap gick i kras och den ekonomiska trygghet hon levt i försvann. I boken ”När reglerna slutat gälla” berättar hon utlämnande om detta och om insikten att allt i livet inte går att kontrollera.

På torsdag kväll gästar Ariel Levy Malmö Stadsbiblioteks författarscen och samtalar med artisten och textförfattaren Annika Norlin.

Fakta Ariel Levy om …

… vad som fångar hennes uppmärksamhet som skribent: ”En bra historia. Som det jag berättar i När reglerna slutat gälla, hade jag hör det om någon annan hade det också varit en historia jag velat berätta. Många av de ämnen som intresserar mig – vad det innebär att vara kvinna, om kvinnor som lever okonventionella liv, tänjer gränser – allt detta fanns här. men rent allmänt vad jag letar efter är en bra historia och det är en historia där något i historien är en överraskning och där inget är enkelt.”

Den amerikanska författaren och journalisten Ariel Levys ”När reglerna slutat gälla” är en sträckläsningsbok. Effektivt drar Levy in läsaren i berättelsen om en skrivarkarriär som leder till jobb på den prestigefulla tidskriften The New Yorker, om uppväxten i ”rena, gröna” Westchester, om mötet med den stora kärleken Lucy och om längtan efter ett barn.

Lika effektivt och också obarmhärtig följer man sedan med när allt slås i bitar, när en resa till Mongoliet slutar i ett blodigt missfall på ett hotellrum, när äktenskapet slås sönder av lögner och missbruk. Kvar finns sorg, ensamhet och krossade drömmar. Och tack och lov skrivandet.

– Upplevelserna jag skriver om i boken var svåra men det var mitt liv just då, oavsett om jag skrev en bok eller inte, svara Ariel Levy på frågan om hur det att skriva om något så tungt i sitt eget liv.

– Själva skrivandet gjorde inte upplevelserna mer smärtsamma, fortsätter hon. Skrivandet i sig var ett nöje.

Ända sedan hon var liten har Ariel Levy velat bli författare.

– Att skriva känns naturligt för mig. det är varken bättre eller finare att vara författare än något annat men det känns äkta, det är vad jag är menad att göra med min tid.

Skrivandet var också räddningen när allt annat föll i sär .

– På många sätt var det det som hjälpte mig igenom den tiden, att jag fortfarande hade det här, författaridentiteten, som inte kunde tas ifrån mig. Och att det fortfarande fanns en mening för mig. Jag var misslyckad som mamma och som fru men inte som författare.

”När reglerna slutat gälla” började som en essä för The New Yorker. Den handlade om missfallet i Mongoliet och temat var den klassiska konflikten mellan längtan efter äventyr, nya upplevelser och självständighet å ena sidan och längtan efter hem, säkerhet och trygghet å andra.

– När jag skrivit den var jag inte klar med det här området så därför skrev jag en bok också, förklarar Ariel Levy.

Vad vill du ge läsarna med din bok?

– Den tuffaste upplevelsen av det jag skriver om var att förlora mitt barn och det är också så att de rent fysiska, djurisk upplevelser av att vara kvinna – barnafödsel, menstruation, missfall, infertilitet, klimakteriet – finns det inte mycket av vare sig i litteratur, konst eller film. Orsakerna är egentligen två. För det första tycker folk att det är osmakligt att tänka på kvinnors kroppar på det här sättet i stället för som objekt för erotisk skönhet. För det andra handlar det om att vi som feminister så länge velat få ut budskapet att ”Hey! Bry er om våra hjärnor” och därför inte velat sätta fokus på kroppen. Men det här är så viktigt att skriva om och jag kände mig väldigt motiverad.

I grunden handlar Ariel Levys bok också om bilden vi har av hur våra liv ska bli och vad som händer när det inte blir så.

– Det finns inget sätt att förbereda sig för livets slag och motgångar, man vet aldrig när man ska dö eller när de man älskar ska dö, säger hon. Själv tyckte jag att det var befriande att lära mig hur lite det är jag som styr. Jag hade inget val i det som hände. Om jag kunnat välja att hade jag så klart velat ha mitt barn kvar i livet men det är inget alternativ. Så när läget är som det är måste jag ändå hitta vad jag kan vara tacksam över. Och jag är tacksam över att jag känner den här befrielsen från illusionen om att jag har kontroll. Jag känner en frihet i att bara överleva.

Det är fem år sedan Ariel Levy förlorade sitt barn och även om sorgen är något som hon ständigt bär med sig så är hon långt förbi känslan hon hade i början av att befinna sig i en tunnel av sorg.

– Jag mår mycket bättre nu och är lycklig med mitt liv, säger hon.

Funderar du på att skaffa barn igen?

– Jag tänker på det, jag tänker på adoption, men det är inget jag arbetar på just nu. Poängen med min bok är också att alla inte får allt. Man får några saker man drömt om men inte allt. Det kan hända att jag aldrig får uppleva att vara mamma. Men om man tänker på vad man har i stället för vad man inte har så kan man ha ett lyckligt liv ändå.

Torsdag kväll klockan 19.00 gästar Ariel Levy Malmö Stadsbiblioteks författarscen för ett samtal med sångaren och låttextförfattaren Annika Norlin. Efter det väntar fler skrivprojekt.

– Jag ska direkt vidare till Sierra Leone sedan, berättar hon. Jag skriver en artikel för The New Yorker om mödradödlighet. Sierra Leone är en av de farligaste platserna i världen att vara gravid på. 1 av 7 gravida kvinnor dör under graviditeten eller under förlossningen.

Har du bokplaner också?

– Jag har en idé till en annan bok, men just nu är det inte mer än en idé.