Tätare turer över sundet

Med start den första december kommer Scandlines färja Hamlet, på bilden, trafikera sundet ytterligare fem timmar per dag. Foto: News Øresund

Intresset för godstrafiken mellan Helsingborg och Helsingör har ökat så mycket att Scandlines nu utökar trafiken över sundet med start första december. Utökningen sker genom att färjan Hamlet kommer att trafikera sundet ytterligare fem timmar per dygn. Det uppger Scandlines i ett pressmeddelande.

Under 2016 transporterade Scandlines Helsingborg-Helsingör mer än 410 000 lastbilar över sundet och den kommande utökningen av trafiken innebär att den siffran kan öka med 40 000 lastbilar per år framöver. Intresset för godstrafiken har länge varit stort på grund av konkurrenskraftiga priser och hög turtäthet, uppger HH Ferries, och under de senaste åtta veckorna har antalet lastbilar ökat med mer än åtta procent.

– Utvecklingen har varit väldigt positiv den senaste tiden, och vi ser nu fram emot att utöka kapaciteten och fortsätta framgången under den kommande perioden, så vi även framöver kan uppfylla våra kunders efterfrågan både från företag- och privatkunder. Den utökade kapaciteten betyder också, att vi ska anställa mer personal, säger Johan Röstin, vd på HH Ferries AB, i ett pressmeddelande.