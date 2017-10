Röklukt tvingar flygplan att nödlanda

Starka vindar tvingade flera flygplan att landa i förtid när stormen Ophelia - med orkanstyrka i byarna - drog in över Storbritannien.

Men även röklukt har tvingat fram flera nödlandningar - både där och här hemma.

Vid åttatiden på kvällen, lokal tid, lade RAF-basen i Swanswick ut på twitter att deras radarspanare haft tio nödsituationer under sitt dagskift. Sju av dem var röklukt i kabinen.

Några timmar tidigare hade Flight Alerts – ett twitterkonto som rapporterar flygnödsituationer – gått ut med att fem nödlandningar hade gjorts enbart på Heathrow på grund av röklukt som en följd av stoft från Sahara och från bränderna på den iberiska halvön.

Five full emergency landings at London Heathrow today with smell of smoke in the cockpit due to dust from Sahara and Iberia Fires 🛬

— Flight Alerts ⚠ (@FlightAlerts777) October 16, 2017