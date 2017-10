Redhawks lider av fortsatt måltorka

MALMÖ Malmö Redhawks är inne i en tung period och föll med 1-2 hemma mot Luleå i tisdagens SHLmatch inför 5089 åskådare i Malmö Arena efter periodsiffrorna 0-1, 1-1, 0-0.

Trots att laget vann skotten med klara 25-15 lyckades det inte för Redhawks att vinna den här gången heller och laget lider för närvarande av en plågsam och ihållande måltorka.

– Surt förstås. Hemma mot Luleå ska det vara tre poäng, konstaterade Robin Alvarez efter matchen.

Han var den enda hemmaspelare som lyckades få hål på gästernas målvakt, efter en fin passning av Fredrik Händemark i början av den andra perioden – trots att Redhawks i det läget spelade fyra minuter i numerärt underläge efter att Kim Rosdahl åkt på två plus två minuter för spel med hög klubba.

Det målet betydde 1-1 eftersom Luleå tagit ledningen blott 47 sekunder in på matchen.

– Ett slumpmål som studsade på en skridsko och slank in. Det var en tung start förstås, sa Redhawkstränaren Peter Andersson.

– Vi repade oss bra efter det och skapade så pass bra chanser att vi borde ha tryckt in någon mer puck. Men sedan blev vi slarviga, tappade puck i mittzon och tappade trycket.

Det resulterade i att Luleå kunde ta ledningen igen med nio minuter kvar av den andra perioden efter en snygg styrning på ett backskott.

– Det är sådana mål vi också vill ha, typiska hockeymål. Men vi skjuter för lite, eller får i varje fall inte igenom puckarna till forwards, konstaterade en kritisk Robin Alvarez.

– Spelmässigt gjorde vi en helt okej match, men vi behöver också få de skitmål som de får mot oss.

Den tredje perioden präglades av ställningskrig, med skapliga men sällan riktigt heta chanser. Redhawks gjorde dock ett tappert försök att kvittera i slutminuterna och tog bland annat ut målvakten. Robin Alvarez fick ett kanonläge, men pucken ville inte in och tiden rann ut.

– Det var nära där, mycket nära, jag borde fått upp pucken lite högre, sa Alvarez.

Hans recept för att bryta den tunga måltorkan för laget var inte särskilt avancerat:

– Nej, egentligen är det ganska enkelt. Det hade varit värre om vi behövt ändra spelsätt eller om vi spelat för dåligt. Men nu känns det bara som om det gäller att jobba hårt och förbättra enkla saker som att låta pucken gå lite fortare och få igenom fler skott från backarna som vi forwards kan jobba på. Vi har ju i grunden ett bra spel.

Peter Andersson var inne på ungefär samma spår efter matchen:

– I den tredje perioden gjorde vi allt rätt utom mål och det är klart att det grinar oss i ansiktet att målen inte kommer. Men det gäller att inte tycka synd om sig själv utan jobba vidare så ska det här vända.