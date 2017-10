När järnvägen kom till byn

Kävlinge Vad skulle Kävlinge varit om inte järnvägen kommit till den lilla byn som då bestod av en kyrka och en handfull gårdar?

Det kan man naturligtvis bara spekulera i. Men klart är att när stinsen Carl Edvard Brodin vinkade in det första tåget på stationen den 18 september 1886 blev det starten på det moderna Kävlinge.

– Kävlinge blev snabbt en betydande knutpunkt. Den första sträckan gick från Malmö via Lomma och Furulund till Kävlinge och vidare till Marieholm. Bara fyra dagar senare öppnade sträckan Lund-Kävlinge, med stationer i Vallkärra och Lackalänga, säger Ragnar Hellborg, som har författat den andra boken i serien Kävlinges historia – Järnvägarna i Kävlinge.

Kärnfysikern Ragnar Hellborg har enda sedan han som barn såg ångloken gå förbi utanför köksfönstret till föräldrahemmet vid Folkets park i Kävlinge varit tågfantast. Från samma fönster såg han också det sista godståget passera på väg från Sjöbo till Kävlinge station den 9 juni 1954.

– Jag fick tillåtelse av mina föräldrar att vara uppe och titta. Jag kunde alla tidtabeller, säger Ragnar Hellborg drygt 63 år senare.

Under den tid som förflutit sedan dess har Ragnar Hellborg blivit ett aktat namn i järnvägshistoriska kretsar. Han har skrivit flera böcker, håller föreläsningar och arbetar ideellt med museijärnvägar.

När hembygdsföreningen i Kävlinge bestämt sig för ge ut en bok om ortens historia visste man på förhand att just järnvägen skulle få betydande utrymme.

Nils-Erik Winther, ordförande i hembygdsföreningen, frågade en styrelsemedlem om vem som kunde vara lämplig att skriva om järnvägens historia.

– Han tipsade om Ragnar Hellborg.

Ursprungligen var det tänkt att Kävlinges historia bara skulle ges ut i en volym. Men projektet växte, inte minst när arkeologidocent Anders Ödman hittade nya fynd på Haken bakom Solanum. Därför blev det en hel bok med namnet Kävlinges historia – Från istid till enskifte.

Som mest hade Kävlinge järnvägar som gick åt sex håll. Två av dem är helt nedlagda, Kävlinge-Sjöbo och Kävlinge-Barsebäckshamn. Den sistnämnda hade sju stationer trots den korta sträckan. Samtliga stationshus finns kvar. Banan byggdes främst för att transportera spannmål.

– 70 procent av all gods trafik under året var betor, som fraktades från slutet av september till början av december till sockerbruket i Kävlinge.

Trots det är banan nog mest känd för att ha fört badsugna Kävlingebor ner till Sjöbobadet under somrarna. Ett bad som, trots att tåget gick till Sjöbo, inte fått sitt namn därav utan från gårdarna i närheten som hette Sjöbo 1, 2 och så vidare.

Hur var det då med vad Kävlinge skulle varit utan järnvägen? I boken går att läsa om samhällets snabba framväxt efter järnvägens ankomst.

– Kävlinge växte enormt. Kyrkan, gästgivargården, och stationsområdet växte snabbt samman. Och vi fick ett proletariat på Gryet, alla som jobbade på industrin i Kävlinge, säger Anders Ödman.

Om just detta, industrin, ska den tredje delen av Kävlinges historia handla. Den kommer tidigast nästa år.