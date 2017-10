IS utkastade från ”sin” huvudstad

Världen al-Raqqa har kallats för "kalifatets huvudstad".

Vid lunchtid idag ställde kurdiska YPG upp sin flagga på mitt på stadion i staden sedan striderna upphört.

Under flera månader SDF, Syriens demokratiska styrkor – en allians mellan syriska kurder, sunniaraber och syrier/assyrier – stridit med IS om al-Raqqa i norra Syrien. Under tisdagen har kurdiskledda styrkor meddelat att de har tagit hela staden i besittning, rapporterar New York Times. Även SDF-milisen har gjort uttalanden som säger samma sak, medan representanter för USA:s central command, som stöder SDF, är något försiktigare och säger att man fortfarande kontrollerar att alla områden i staden är säkra.

Trots det har firandet i staden redan börjat.

– Vi vet att det fortfarande finns improviserade sprängladdningar och försåtsmineringar i och kring områden som IS har kontrollerat, så SDF kommer att fortsätta att noga genomsöka dessa platser, säger den amerikanske löjtnanten Ryan Dillon, talesman för koalitionen, till Reuters.

Segern har varit dyrköpt. Stora delar av staden är ödelagd efter amerikanska bombraider och mer än 1 000 civila tros ha dödats och 270 000 är på flykt undan stridigheterna och IS terrorregim där människor har halshuggits på torg, en del för så ringa brott som att röka eller kommunicera via internet.

Dr. Mohammad Ahmed Saleh, en al-Raqqa-bo som flytt till det närbelägna Tall al Abayad där han arbetar på ett sjukghus säger via telefon till tidningen att han längtar efter att få komma hem, samtidigt som han är rädd för vad han ska finna där:

– Jag förväntar mig att finna ett nytt Hiroshima. Jag försöker vara mentalt förberedd när jag åker. Jag har tur om jag får se att åtminstone en av väggarna till mitt hus fortfarande står upp.