Fiskehodda satsar på meny

Willy Pålsson drev en av fiskehoddarna på Banérskajen under 70- och 80-talen. Än i dag hänger han bland hoddarna nästintill varje dag. – Jag är äldst här, säger han.

Under måndagen var elektriker på plats.

Willy Pålsson drev en av fiskehoddorna på Banérskajen under 70- och 80-talen.

Malmö Varmrökt lax-tallrikar, fiskgratäng och fish and chips – det kommer att finnas på menyn när Blå hoddans fisk börjar med lunchservering nästa år.

Delikatessen öppnar redan i november.

– Vi kommer att ha delikatesser och enklare servering, säger Hans Hammar som sedan 2004 driver Blå hoddans fisk – en av fiskehoddorna på Banérkajen vid Malmö museum.

Sedan 2008 driver han företaget tillsammans med sin son Tobias Hammar och nyligen köpte även en tredje person – Sölve Sandberg Stenberg – in sig i företaget. Från klockan halv sju till klockan ett tisdag till lördag sker försäljning av färsk fisk utanför de sex fiskehoddor som står uppradade på Banérkajen. Men nu utvidgar Blå hoddans fisk sin verksamhet – i november börjar man sälja delikatesser och färdiglagade fiskrätter. Inför våren och sommaren 2018 planerar man öppna lunchservering.

– Det har varit stor efterfrågan, säger Hans Hammar och berättar att många kunder – både turister och Malmöbor – frågat efter någonstans att sitta ner och äta i anslutning till fiskehoddorna.

Utanför den blå hoddan ska fortsatt försäljning av färsk fisk ske – servering och tillagning av lunchrätter, delikatesser och take away-mat kommer ske i och intill en hodda ­bredvid.

– Vi har köpt den röda hoddan närmast vägen, säger Hans Hammar.

Under den senaste veckan har man burit in bland annat stekhällar, fritöser, ugnar och vatten­bad.

– Vi kommer att servera sillmackor, varmrökt lax-tallrikar, räkmackor, stekt sill med mos, fisksoppa, fiskgratäng, fish and chips… säger Hans Hammar.

– Och så kommer vi att sälja lagade rätter och delikatesser man kan ta med sig hem.

Med satsningen hoppas man kunna locka fler kunder.

– Det har blivit färre de senaste åren, säger sonen Tobias Hammar som under måndagsförmiddagen befann sig vid fiskehamnen i Limhamn och rensade nät.

Han berättar att man fiskar i ett område som sträcker sig från söder om Ven ner till Falsterbo och att det där finns mycket strandkrabbor – något som kommer att finnas på Blå hoddans kommande lunchmeny.

– De kommer vi att koka buljong på sen, sa han och plockade upp en strandkrabba som fastnat i nätet.

– Det smakar lite som hummer, fortsatte han och kastade i strand­krabban i vattnet igen.

Fiskehoddor började uppföras i Malmö under 1800-talets andra halva. Hoddorna var i början enkla enrumsbodar uppförda av lådbrädor, skriver Malmö stad på sin hemsida. Med tiden blev fiskehoddorna allt större – tvårummare, höga och smala med två våningar. På övervåningen förvarades redskap och på nedervåningen arbetade man med näten. Försäljningen av fisken skedde – nu som då – utanför hoddorna. I mitten av 1900-talet minskade fiskets betydelse för Malmö och hoddorna hotades av nedläggning. 1956 flyttades de kvarvarande fiskehoddorna till Banérkajen intill Malmö museum.

Under 70- och 80-talen drev Willy Pålsson en av fiskehoddarna på Banérkajen. Under måndagen stod han och tittade på när elektriker drog in el till den röda hodda där Blå hoddans fisk kommer att tillaga sina fiskrätter.

– Jag är här varje dag och känner alla fiskarna här – jag är äldst här, sa Willy Pålsson och berättade att det hänt mycket vid fiskehoddorna genom åren.

– Men det har aldrig funnits någon servering här, fortsatte han.

– Det blir nog jättebra – ett sätt att locka mer folk hit.

Det är intill och bakom den röda hodda Hans och Tobias Hammar köpt, som serveringen kommer att ske. Bakom hoddorna finns även rökeriet – där fiskhandlarna röker sin fisk.

– Man kommer kunna se rökeriet från serveringen, säger Willy Pålsson.

Han tycker att det är modigt av Blå hoddans fisk att satsa på servering och att köpa en hodda till.

– Det hade jag aldrig gjort. Det är kommunens mark och man vet ju aldrig – de kanske en dag säger att de vill bygga parkering här, säger han.

– Men jag tycker det är bra att de satsar, fortsätter han.

Delikatessen planeras öppna i november och lunchserveringen i mars eller april.

– När vädret tillåter, säger Hans Hammar.