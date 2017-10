Fansen hyllade guldhjältarna

Fotboll Malmö FF säkrade 20:e SM-guldet på måndagen och firade i Norrköping. Dagen efter fortsatte festen i Malmö. Drygt 1 900 personer kom till Swedbank Stadion för att hylla guldhjältarna.

MFF låg under med 0-1 i halvtid mot IFK Norrköping på Östgötaporten, men i andra halvlek kom vändningen. Carlos Strandberg tryckte in kvitteringen, Lasse Nielsen styrde in ledningsmålet efter en hörna och Anders Christiansen fastställde slutresultat med en riktig rökare.

På tisdagseftermiddagen anlände laget till Malmö Central, skrev autografer och tog selfies med fansen. På kvällen firades guldhjältarna på Swedbank stadion.

– Det var en ganska tuff kväll, men när man blir mästare måste det firas, säger Lasse Nielsen.

Dansken gjorde sitt första mål i MFF-tröjan när det behövdes som mest.

– Kul att äntligen få göra första målet. Det har jag väntat på och det var rätt match att slå till, säger han.

Erdal Rakip tog sitt fjärde SM-guld.

– Det var riktigt skönt. Nu får jag jaga ett femte guld, säger han.

21-åringen är i sitt livs form och har gjort ett par kanonmatcher i MFF och i U21-landslaget.

– Jag har tränat bra. Fotboll går upp och ner, just nu flyter allt på bra. Jag har lyckats göra många poäng nu på slutet, det är kul, säger han.

Backen Anton Tinnerholm var först in på planen när spelarna hyllades.

– Känslan att vinna guld kommer jag aldrig att tröttna på. Det är något få får vara med om, så det gäller att njuta av stunden. Det gjorde vi igår och det kommer vi säkert att göra i kväll, säger han efter sitt tredje SM-guld.

Hur var festen i Norrköping?

– Det var bra drag från samtliga i gruppen. Vi höll igång länge och ”AC” överraskade positivt.

Med tre omgångar kvar av Allsvenskan är MFF hela tio poäng före tvåan AIK.

–Det har sett bra ut hela säsongen. Vi stod för några mindre bra prestationer under sommaren, men har lyft oss igen. Spelar vi som vi kan ska vi vinna SM-guld. Om det sker med tre omgångar kvar eller i sista omgången spelar ingen roll, säger Tinnerholm.

Nu väntar AIK på måndag. Blir det svårt att ladda om?

– Jag har tagit guld innan med några matcher kvar att spela. Det blir lite annorlunda. Vi får snacka ihop oss och se vad vi ska göra. Vi har ju ett poängrekord att kämpa för om vi vinner de tre avslutande matcherna.