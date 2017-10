Lyckad samövning över Sundet

MALMÖ En gasbehållare exploderade på femte våningen och branden spred sig snabbt och blev snart omfattande.

Malmös tre brandstationer kallades in, men räddningstjänsten tvingades ta hjälp av danska rökdykare för att lokalisera alla skadade i byggnaden.

Nu var det hela inte på allvar utan bara övning. Räddningstjänsten Syd har i veckan haft flera övningar i gamla medicinbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö.

Tre bränder i sjukhusmiljö har brandmännen fått öva på – vid SkD:s besök var det dags att öva brand på byggarbetsplats. En behållare med acetylen exploderade på byggarbetsplatsens femte våning, tre personer dog i explosionen och flera skadades och tre jobbare satt fast på en balkong, fångade av elden.

De tre nödställda på balkongen räddades undan lågorna av stegbil och räddningskorg. Brandmannen Jörgen Persson tog ner en efter en samtidigt som rökdykarkollegorna gav sig in i olycksområdet på femte våningen. Men det fanns ett stort antal skadade i korridorerna så rökdykarkollegor från Hovedstadens beredskap i Köpenhamn fick kallas in.

En nyttig övning, tycker övningskoordinatorn Johan Nilsson.

– Det här är ett sätt ta dra in alla styrkorna i Räddningstjänsten Syd. Det finns många lärdomar att dra, men jag tycker att det hittills gått bra, säger han.

Vid en storbrand har räddningstjänsten möjlighet att kalla in resurser från andra delar av Skåne men också från Köpenhamn.

Vem man kallar på beror på vad man behöver.

– I det här fallet behövde vi stora rökdykarresurser. Och skulle vi då kalla på Lund får vi bara två rökdykare. Kallar vi på Köpenhamn får vi tolv.

I kommande vecka väntar nya samövningar, nu med polisen och hur räddningstjänsten ska agera i en gisslansituation.