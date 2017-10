Hon blir ny bas för skolan

LUND

Jytte Lindborg har utsetts till Lunds kommuns nya skoldirektör. Det beslutade en enhällig kommunstyrelse under måndagsmorgonen, den 16 oktober.

-Vi är mycket nöjda med att hälsa Jytte Lindborg välkommen som ny skoldirektör. Nu går vi vidare i arbetet med att ytterligare stärka våra skolor och förskolor, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i en kommentar. Jytte Lindborg arbetar just nu som utbildningsdirektör i Trelleborgs kommun. Nu blir det istället skolan i Lund som hon får ta ansvar för. Beslutet att anställa Jytte Lindborg tog av kommunstyrelsen under måndagen.

Enligt Lunds kommun tillträder den nya förvaltningschefen efter årsskiftet.