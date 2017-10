Cannabisodlare fastnade i fönster

MALMÖ Den 25-årige mannen hade knappast någon lyckad natt efter en sen utekväll på Möllan.

Först låste han sig ute. Sedan fastnade han med ena handen när han försökte att ta sig in genom ett fönster till sin lägenhet.

Räddningskåren fick tillkallas. Och väl på plats för att ta loss mannen upptäcktes att det stod en cannabisplanta i hans fönsterkarm.

Polisen kom dit och kunde bekräfta misstankarna om att det rörde sig om en planta med cannabis.

Och patrullen hittade sedan mer narkotika vid en husrannsakan i mannens bostad.

Den något oväntade händelsen utspelade sig natten till söndagen på Möllan.

Mannen, som är i 25-årsåldern, upptäckte när han kom hem att han hade låst sig ute och inte kunde komma in i sin lägenhet.

– Bostaden ligger på första våningen. Och mannen bestämde sig då för att istället försökta ta sig in genom ett fönster, berättar Nils Norling, presstalesman vid Malmöpolisen.

Men försöket att ta sig in genom fönstret som stod lite öppet misslyckades. Istället för att få upp rutan fastnade 25-åringen med fingrarna vid fönsterramen och kunde inte komma loss.

Trots envisa försök satt han fast med ena handen och kvart i fem på morgonen fick räddningstjänsten tillkallas.

På plats lyckades de att få loss mannens hand från fönsterrutan.

Men när räddningstjänsten arbetade vid fönstret upptäcktes att det stod något som liknade en cannabisplanta i fönsterkarmen på andra sidan rutan.

Polis kontaktades och på plats kunde patrullen konstatera att det verkligen rörde sig om en cannabisplanta.

Och sedan stod det snabbt klart att även bostaden borde genomsökas.

Vid en husrannsakan lite senare hittades utöver någon planta ytterligare en mindre mängd cannabis.

Mannen greps misstänkt för narkotikabrott. Han tvingades även att åka till sjukhuset för vård av handen som han skadat när han fastnade vid fönstret.