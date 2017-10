Kvarnby kvar i tvåan

FOTBOLL Kvarnby IK avslutade på bästa tänkbara sätt och spelar i division 2 även nästa säsong.

Sent 1-2-underläge vändes till 3-2-seger borta mot IFK Hässleholm.

- En sjuk lättnad, utbrast tränare Ulf Jansson efter rysaren på Österås IP.

Inför slutomgången krävdes det minst en Kvarnby-poäng för att säkra kontraktet av egen kraft.

Nybro IF och Vimmerby IF hade chansen att gå om vid seger, men då Malmöklubben vann spelade deras resultat ingen som helst roll.

Inte undra på att det jublades i KIK-lägret.

– Hur gott som helst. Snacka om effektfullt att klara sig kvar i sista matchen, konstaterade Jansson och berättade om den oerhört dramatiska upplösningen som resulterade i enorma glädjescener.

– Vilka grabbar. Jag visste inte vad jag skulle tänka när Zubac skarvade in 1-2 i eget mål 76:e minuten, men därefter vände vi.

– Ett perfekt slut tack vare en fantastisk lagmoral.

Eddie Tran (1-1), Stefan Arnshed (2-2) och Oskar Zubac (3-2) nätade för Kvarnby.

De två avslutande målen föll i minut 78 och 83.

– Vad ska man säga? Pulsen var ohälsosamt hög, men efter 3-2 släppte allt. Det blev klassisk TV-puckshög och på slutet kändes vi aldrig hotade.

Samtidigt tyckte Kvarnbytränaren att kontraktsstriden varade onödigt länge.

Särskilt om man tittar på vårsäsongen som gav en mittenplacering inför sommaruppehållet.

– Vi behövde bara sju poäng under hösten och borde ha avgjort långt tidigare. I stället tappade vi ett par ledningar och tvingades kriga in i det sista, betonade Ulf Jansson och avslöjade sedan att han förmodligen fortsätter leda styrkorna 2018.

– Båda parter vill, och så lär det bli även om inget är undertecknad.