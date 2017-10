Ingrid-musikalen får urpremiär nästa år

I fyra år har skånske kompositören Jan-Erik Sääf och manusförfattaren Staffan Aspegren arbetat med musikalen Camera, som handlar om en period i Ingrid Bergmans liv. Nu är den klar för scenen och den 9 februari blir det urpremiär i Linköping.

– Det har varit en lång, lång resa, men nu börjar vi repetera om en månad, säger Jan-Erik Sääf.

Det var när Jan-Erik Sääf ordnade en konsert med sin egen musikalmusik i Malmö 2013 som han också hade två nya sånger på temat Ingrid Bergman med. Teatermannen Staffan Aspegren hörde Gunilla Backman och Christer Nerfont sjunga sångerna och gillade vad han hörde.

– Så sedan slutet på 2013 har vi arbetat med musikalen om Ingrid, berättar Jan-Erik Sääf.

Under senare år har han haft ett samarbete på flera olika plan med Östgötateatern och just nu befinner han sig i Norrköping där han medverkar i Mycket väsen för ingenting, samtidigt som han förbereder inför Camera.

Hur känns det nu när det blir allvar?

– Nästan overkligt. I och med att man hållit på så länge med detta så tror man inte på det förrän det verkligen händer. Det känns lite pirrigt, men det känns framför allt bra, säger Jan-Erik Sääf och berättar att han sett manus och noter till Camera som ligger upptryckta nere hos vaktmästaren på teatern.

– Det är version 7,0 som ligger klar nu, vi har gjort många rejäla ombearbetningar, säger han.

Musikalen har ungefär två timmars speltid och innehåller tjugo sånger. Och det handlar om det uppmärksammade mötet och kärlekssagan mellan Ingrid Bergman och Roberto Rossellini.

– Vi kallar den för en fantasi kring verkliga händelser. Jag tycker ändå att det ligger nära verkligheten, för vi har inte ljugit om några faktiska händelser som man vet något om. Fantasin handlar om vad man säger. Och vi är på hennes sida, poängterar Jan-Erik Sääf.

Rollen som Ingrid spelas av Karin Oscarsson.

– Hon är en av anledningarna till att det funkar. Hon är skådespelare, men började som popstjärna och har alltid sjungit. Och hon sjunger jättebra! Hon är perfekt för rollen, säger Jan-Erik Sääf.

Christopher Wollter, just nu aktuell som von Trapp i Sound of Music i Malmö, gör rollen som Roberto Rossellini. Musikalen har fem stora roller och en ensemble. Orkestern på tio man leds av Nils Petter Ankarblom, som just nu leder musikerna i Chess i Kristianstad. För regin står Eva Gröndahl.

– Hon är mest känd som skådespelare, men vi ville gärna ha en kvinnlig regissör eftersom vi är två män som skrivit musikalen, som faktiskt är en feministisk berättelse.

Under året som gått har Jan-Erik Sääf haft premiär för musikalen Jag blir nog aldrig bjuden hit igen – som han skrivit tillsammans med Erik Fägerborn och som gick på turné Skåne Runt med Malmö Opera – och för musikalen Doria som han skrev tillsammans med Ola Hörling på Lunds Dans- och Musikalgymnasium. Det är alltså den tredje musikalen i år som han laddar för.

Som vanligt är det många bollar i luften för Sääf.

– Jag spelar fem kvällar i veckan och så har jag en grej till på gång. Håkan Bjerking tog kontakt med mig för något år sedan, då han hade börjat skriva något om Ian Fleming, mannen som skapade James Bond. Den historien håller vi på och pillar med nu, det ska bli en musikal till. Kanske blir det lite workshops så småningom.

Men först är det alltså premiär för Camera.

– Den spelas hela våren. Efter spelperioden i Linköping flyttas den till Norrköping. Och det kommer mer, säger Jan-Erik Sääf.