Kävlinge

Under hösten har Stora Harrie renoverats. På söndag nyinvigs den med festligheter.

Under renoveringen har kyrkan bland annat återfått sin altartavla från 1939 som suttit i kapellet på snare år. Andra förändringar är att altarets röda tegel har putsats i en dimgrön nyans.

Nya upptäckter gjordes också under renoveringsarbetet. Bland annat fann man en gammal kalkmålning på toaletten. Den har nu tagits fram för bevaring.

Festligheterna i kyrkan börjar klockan 15.