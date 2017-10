Spelkulturens givna plats i Malmö

– Spelen var lite enklare förr, konstaterar Gaby Hajny som tillsammans med Laura Hajny gett sig på en omgång Soldier One från 1986.

8-åriga Lisa Burch tycker att utställningen är relevant eftersom att många lägger en stor del av sin tid på just datorer. Pappa Simon konstaterar att de nog lär bli kvar på utställningen ett bra tag till.

Malmö Att världens första digitala explosion skedde på en dator i Sverige är det förmodligen få som känner till. I en ny museiutställning får den oförtjänt utskällda spelkulturen en självklar plats i finrummen.

– Spel är en kulturform som inte riktigt välkomnats in i de fina rummen tidigare, men det börjar förändras nu, vilket märks inte minst när det gäller E-sport som numera går att se på tv som vilken sport som helst, säger Johanna Rylander, ansvarig för utställningen Hjärta spel som under helgen invigdes på Malmö museer.

På utställningen bildas besökarna inte bara i datorspelens nutid och historia. 20 av spelen – däribland Sveriges första datorspel – får man även lov att prova på plats.

För den oinvigde kan meddelas att Malmö och Sverige i stort ligger i framkant internationellt vad gäller spelutveckling, och framgångshistorien går att spåra åtminstone ett halvt sekel tillbaka i tiden.

Året var 1960 när världens första digitala explosion utspelade sig på en dator på företaget Saab.

– Det var militären som tog fram det spelet för att kunna bedöma missilbanor, berättar Johanna Rylander.

Det är som förväntat en övervägande del barn och ungdomar som flockas kring de uråldriga datorspelen på museet.

Lisa burch, 8 år, är inte helt oimponerad.

– Vi har bättre bild i dagens spel, men jag tycker att de var mer fantasifulla förr, säger hon.

Visst mullras det nog fortfarande här och var om tiden då barnen var ute i friska luften och lekte med kottar, och nog har spelkulturen under sin framfart blivit föremål för diverse fördomar om att våldsamma spel ger våldsamma barn (ett påstående som motbevisats otaliga gånger inom forskarvärlden, enligt Johanna Rylander).

– När nya kulturformer dyker upp blir det alltid en diskussion. Innan spelen kom så var det videovåldet, och när min mamma var ung så varnades det om att man kunde bli ”förläst” om man ägnade för mycket tid åt böcker. När musikkanalen MTV kom så sas det att man kunde få epilepsi av att titta eftersom klippen bara var tre sekunder korta.

Utställningen Hjärta spel visas på Malmö museer fram till sjunde januari nästa år.