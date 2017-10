Lunds BK till kval

FOTBOLL Division 1-drömmen lever i högsta grad för fotbollskillarna i Lunds BK.

”Bara” ett kval står emellan LBK och ett avancemang upp till landets tredje divisionsnivå.

I den sista division 2-omgången levde LBK aningen farligt. Seger mot gästande IFK Berga var ett måste hemma på Klostergården för att säkerställa andraplatsen, kvalplatsen till division 1.

En kvart före full tid stod det 0-1.

Då steg Kristian Mjörnman in i handlingarnas centrum.

Först nickade han 1-1. Sedan pricksköt han in både 2-1 och 3-1 efter geniala pass från inhopparen Fredrik Karlsson, som gjorde comeback efter fyra matchers skadefrånvaro.

Ett tvättäkta hattrick på mindre än en kvart.

– Jag skulle ha gjort något mål redan i den första halvleken, tycker LBK:s stora matchhjälte.

– Så jag skyldig att ta revansch…

Riktigt skakigt tyckte han inte att det kändes under matchens gång, inte ens vid 0-1 nära slutet.

– Vi har tålamodet. Vi har vänt sådana här lägen tidigare i år. Vi är starka i slutet.

I den förra omgången gick LBK på pumpen mot Räppe och missade möjligheten att spela om seriesegern i den sista omgången.

– Vi hade åtta raka segrar inför Räppe. Kanske behövde vi en smäll för att vakna upp, funderar Kristian.

LBK avslutade seriespelet med nio segrar på elva höstmatcher.

In i kvalet, där de ska möta två andra division 2-tvåor, går de med formen på topp och ett stort självförtroende.

– Två av de tre lagen i kvalgruppen går upp, upplyser Kristian Mjörnman.

– Vi har bra chanser att gå till division 1.

Det tror också Stefan Jansson, LBK:s tränare.

– Vi har i alla fall gett oss chansen att gå upp.

– Med åtta raka segrar på hösten och nio segrar totalt har vi visat att vi hör hemma där uppe. Vi går in i kvalet med glädje.

LBK kommer att vara laget som står över i den första kvalrundan. Det tycker Stefan Jansson är bra.

– Ja, vi får en vecka extra att vila de många spelare som dras med småskavanker.