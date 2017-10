Medborgarbandet höjer rösterna 2018

”Jag står inte ut, men jag slutar aldrig kämpa.” Kristin Amparo i röd klänning och med gitarren i knät sjunger en egen sång som handlar om att se världen och att försöka förändra den. Så kommer Nina Persson in och sjunger ”Demokrati – varför är du så svår?”

Malmö stadsteaters Vinnaren tar allt visade några smakprov på Hipp under torsdagen.

Urpremiär blir det först den 9 mars 2018 för kabarén som var det första projekt teaterchefen Kitte Wagner drog igång när hon tillträdde sin tjänst. Att hon ser det som ett viktigt inslag i säsongsprogrammet tryckte hon på under torsdagens pressvisning. Vinnaren tar allt ska underhålla, men också -inte minst inför valet nästa år – belysa det som händer i samhället.

Projektet föddes när Nina Persson, känd från The Cardigans och A Camp, flyttade hem till Malmö från New York. Där hade hon varit aktiv i The Citizens Band.

– Det var Gudrun Hauksdottirs förslag att vi skulle ta idén från New York och göra det här. Att kunna använda det man gör och kan till något som kanske också har någon form av upplysningsfunktion och att kunna ta del av samtalet känns bra.

The Citizens Band blev Medborgarbandet.

– Det som är annorlunda är att vi gör det på svenska premisser. The Citizens band var nostalgi, vi är moderna både musikaliskt, i cast och kostym, säger Nina Persson.

Den första Nina hörde av sig till när ensemblen till Vinnaren tar allt skulle samlas ihop var Sakib Zabbar, känd för den stora massan sedan han var med i Idol.

Sakib jobbar sedan några år tillbaka både som musiker och skådespelare.

– Det var inte mycket bestämt när jag fick frågan och jag tackade ja direkt, mycket på grund av att det var så vagt. Då fattade jag att jag får vara med och skapa, säger Sakib Zabbar.

Sakib menar att allt man gör är politiskt på något sätt.

– Och jag är nog ganska politisk av mig. Min väg in i teatern för två år sedan var mycket på grund av det, inte för att jag ville spela någon stor klassisk dramatik utan för att man kan tala om det man vill tala om utan att prata med varje individ på gatan.

Den vanliga teaterpubliken lär hitta till Vinnaren tar allt utan övertalning.

– Vi gör en extra hård satsning för att försöka få hit människor som är förstagångsväljare, säger Nina Persson.

Redan nu innehåller rollistan många kända och lockande namn, men ett till ska avslöjas.

– Det ska vi göra så fort vi kan, säger Nina Persson.

I gänget på scen finns också några av teaterns fasta skådespelare, däribland Li Brådhe.

– Jag är skrämd över hur populismen äter sig in, det är viktigt att gå och rösta och göra sin röst hörd, att sätta emot, när så många vill appellera till de egoistiska sidorna, säger hon. Och dessutom är det jätteroligt att göra kabaré!

Bland de namn som nyligen avslöjats i kabarén där ett myller av skånska artister medverkar finns välkända sångerskan Kristin Amparo och Thomas Öberg från bob hund.

Varför ville ni vara med?

– För att det är en utmaning och för att Nina kliver ur sin traditionella roll och tar en risk på fullt allvar, säger Thomas Öberg.

Kristin Amparo tyckte sammanhanget föll sig helt naturligt.

– Situationen i landet nu stör mig, jag är oroad och jag letar sammanhang där jag kan vara mig själv och ändå jobba på att hålla hoppet uppe. När Gudrun och Nina hörde av sig kände jag genast att här kunde jag få utlopp för mina känslor kring vad som händer, säger Kristin.

Att få möjlighet att lära av teaterns metodik tycker Thomas Öberg är kul. Han beskriver sig som text- och ordintresserad ”till vansinnets gräns”.

– Det är en så viktig sak i verktygslådan, men det behöver fräschas upp. Jag är trött på ord som demokrati och politik när de missbrukas. Det är som om en vampyr sugit ut allt blod ur dem och kastat de döda kropparna över axeln. Jag hoppas att vi får fatt i något nytt, något som gör att det inte blir så ansträngt. Många ord och beteenden har många hundra år på nacken och vi brottas för att hålla dem levande. Det är ett bekymmer, speciellt för folk som är yngre än jag, tror Thomas Öberg.