Livsmedelsbutik kapad av kriminellt gäng

CENTRUM Beväpnade män ska vid flera tillfällen ha försökt pressa ett par som driver butik i centrala Malmö på pengar.

I onsdags tog gänget hoten ett steg längre och bokstavligen kapade butiken som de tog över och drev i mer än ett dygn innan polisen grep de fyra männen.

– De här paret har utsatts för ett rent helvete den senaste tiden. När de här fyra personerna tar över deras verksamhet så handlar det om mycket grov brottslighet, säger Nils Norling, Malmöpolisens presstalesman.

Paret som driver en livsmedelsbutik i centrala Malmö ska under den senaste tiden ha blivit utsatta för upprepade hot och pressade på pengar. Enligt polisen ska dock inga pengar ha lämnats över till utpressarna.

I veckan kulminerade så hoten när fyra män på onsdagen rent fysiskt gick in i butiken, slängde ut en anställd som arbetade, för att sedan ta över butiksverksamheten.

Intet ont anande kunder ska ha betalt gänget för varorna de köpt med kontanter eller swish-överföringar eftersom gänget inte hade tillgång till butikens kassasystem.

Affärsverksamhet ska ha pågått i mer än ett dygn innan polisen fick kännedom om vad gänget sysslade med.

Vid en stor insats avbröts verksamheten sent på torsdagskvällen och fyra män mellan 21 och 27 år greps i butiken. Senare under natten anhölls de misstänkta för försök till utpressning, grovt egenmäktigt förfarande samt stöld.

– Den här har vi aldrig sett tidigare. Vi vet att det förekommer utpressning mot mindre företag och verksamheter men det kommer inte alltid till vår kännedom, säger Nils Norling.

Han konstaterar att utpressarna inte sällan utövar grova hot mot företagsägarna, ibland under vapenhot och känner sig på så sätt trygga i att inte bli polisanmälda av dem de utpressar. Som i detta fallet fallet ska gänget dessutom tagit emot swish-betalningar från kunder som polisen nu ser kan bli viktiga vittnen i utredningen.

Hur polisen fått kännedom om butikskapningen vill inte Nils Norling gå in på. Inte heller om polisen agerat kunder och på så sätt säkrat bevis för vad som pågick i butiken.

– Åtminstone en av de här personerna vet jag finns i kretsar där vi har extra fokus just nu, säger Nils Norling.

Pernilla Nielsen Negrén