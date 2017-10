Långa straff för rå gruppvåldtäkt

HOLMA Två bröder, 25 och 16 år, döms till långa fängelsestraff efter att under tortyrliknande förhållanden kidnappat och våldtagit en ung kvinna i en källare i över ett dygn på Snödroppsgatan.

Männen som är utländska medborgare döms även till utvisning från landet.

Det var den 28 april i år som polisens insatsstyrka stormade en källarlokal på Snödroppsgatan i Holma efter att en ung kvinna anmälts som kidnappad. Kvinnan kunde under dramatiska former fritas efter att polisen bland annat skottskadat en av förövarna, en 25-årig man som vid ingripandet var beväpnad med en pistol.

Nu dömer Malmö tingsrätt 25-åringen till fängelse i 7 år och 3 månader medan hans yngre 16-årige bror straffas med fängelse i 3 år och 3 månader.

Rätten slår fast att bröderna under pistol- och knivhot fört den livrädda kvinnan till källarlokalen och där har de tvingat henne att klä av sig, bundit fast hennes fötter och händer, tystat henne med ett tygstycke i munnen samt sprutat kallt vatten på henne – allt medan våldtäkt efter våldtäkt genomförts under ett dygn.

Båda bröderna döms för grovt människorov, grov våldtäkt och försök till utpressning. Eftersom de båda är utländska medborgare döms de till utvisning från Sverige i 15 år.

Rätten skriver i domen att det även står klart att flera oidentifierade män, precis som kvinnan vittnat om, också våldtagit henne, både oralt och vaginalt. Men de männen har polisen inte fått tag på.

Kvinnan som arbetar som eskort via annonser på nätet hade den atuella dagen avtalat tid och plats med den äldre brodern för att utföra sexuella tjänster mot betalning. Kvinnan hade som säkerhet med en väninna, men hon höll sig på avstånd och gömde sig när mannen dök upp.

Senare under natten och morgonen fick vänninan hotfulla sms med krav på att hon skulle betala 20 000 kronor för att hennes vän skulle släppas fri oskadd. Väninnan kontaktade då polisen och berättade vad som hänt och följde med till adressen.

I domen slås fast att den våldtagna kvinnan lurats till en adress och att bröderna genom hot med ett vapenliknande föremål tvingat henne att följa med in i soprummet på Snödroppsgatan samt till ytterligare en lägenhet. Här har bröderna på två madrasser våldtagit kvinnan både vaginalt, oralt och analt flera gånger. Bröderna har dock hävdat att de haft sex med kvinnan som samtyckt till detta.

Den äldre brodern döms för ytterligare ett fall av människorov och våldtäkt då han spärrat in en kvinna i en bil och våldtagit och misshandlat henne svårt. Den yngre brodern döms även han för ytterligare en våldsam gruppvåldtäkt. Den skedde den 18 mars i en bostad i närheten av Pildammsparken då 16-åringen tillsammans med en 23-åring trängde sig in i en sovande kvinnas lägenhet, beväpnade med en pistol.

I lägenheten hotade de att döda kvinnan medan de under våldsamma former våldtog och misshandlat henne.

23-åringen döms även han till fängelse, i 4,5 år.

Bröderna ska även betala totalt 275 000 kronor i skadestånd till kvinnan de våldtog i källaren. 26-åringen ska även betala skadestånd på 155 000 kronor till kvinnan han våldtog i bilen medan 16-åringen och 23-åringen döms att betala 225 000 kronor till kvinnan som våldtogs i sin lägenhet.

Rätten har även slagit fast att 16-åringens uppgivna ålder är över 18 år vilket påverkat beslutet att utvisa även honom från landet till och med år 2032.