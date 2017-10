Badtunnor sätts upp på kallbadhuset

MALMÖ Två nya vedeldade badtunnor kan förstärka upplevelsen på Ribersborgs kallbadhus i vinter. Dessutom planeras en ny gemensam bastu och längre öppettider på sommaren.

– När vi nu har fått tillbaka arrendet, har skrivit ett nytt avtal med Malmö stad och inga överklaganden har skett från den andra anbudsgivaren. Därför kan vi satsa för fullt för de kommande åtta åren, säger en glad Henrik Klamborn, VD för Hekajo AB.

Han berättar att länsstyrelsen har ställt sig positiv till att arrendatorn får sätta upp vedeldade badtunnor, fyllda med havsvatten på dam- respektive herrsidan med utsikt över bron respektive Västra hamnen.

– Anläggningen är kulturminnesmärkt varför länsstyrelsen är inblandad. Det enda som krävs är att bryggan förstärks där tunnorna ska stå. Sen behövs det också ett reningsverk , förklarar Henrik Klamborn.

Om länsstyrelsen säger ja i rimlig tid och badtunneföretaget som ska leverera kan rycka ut snabbt tror han att tunnorna ska kunna vara på plats innan den i december.

– Vi menar att det kan bli en upplevelse att sitta i en badtunna i ett 40-gradigt vatten och titta ut över vinterlandskapet. Genom tunnorna får vi ytterligare en varmt och kallt upplevelse för badgästerna.

I början ska tunnorna eldas onsdag till söndag. På söndagarna vill man också prova med familjekvällar efter ordinarie öppettider klockan 18.

– Vi har märkt att det finns ett önskemål från en del par och familjer att basta och bada tillsammans. Det här är ett sätt.

– Sen vill vi också bygga ytterligare en gemensam torrbastu i nuvarande omklädningsrum eller kioskerna, som de används till sommartid, säger Henrik Klamborn.

Hekajo vill satsa på att bygga om inne i byggnaden och på så vis få fram en ny bastu, mer plats för massage och även en dusch. Båda ombyggnaderna kräver tillstånd från länsstyrelsen.

I höst har badarrendatorn också satt upp nya soptunnor i samma gröna färg som huset. Fiber för internet ska installeras och en ny siluettbelysning för fasaden sätts upp.

– Under nästa vår är tanken också att köket ska renoveras. Bland annat ska väggar, tak och golv bytas och vi behöver nya maskiner och ny utrustning. Till restaurangen ska nya möbler köpas in.

Dessutom vill Stadsbostäder, som förvaltar badanläggningen, renovera duscharna och avsvalningsrummet, där det bland annat har bildats mögel.

Första måndagen varje månad från den 1 februari 2018 kommer badet att ha könsneutrala öppettider. Försök med morgondopp, längre öppettider på kvällarna på somrarna och Yoga på bryggan sommartid är andra idéer som Ribersborgs kallbadhus tänker satsa på i framtiden.

– Sen tidigare har vi också satsat på arrangemang som aufguss, midnattdopp och badvärdar. Från 2008 har antalet badgäster ökat från 85 000 per år till 175 000 besökare från juni 2016 till juni 2017 så Ribersborgs kallbadhus är en populär plats i Malmö, menar Henrik Klamborn.