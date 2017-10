Löddeköpinge

Under helgen har medlemmarna i Löddeköpinge konstnärsförening utställning i Galleri Transformatorn.

Lokalen har renoverats under en längre tid, och ska nu invigas med föreningens första samlingsutställning på ett år. Höstutställningen pågår under helgen mellan klockan 11 och 16.