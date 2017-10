Ny bortaförlust för ineffektivt Redhawks

Oscar Alsenfelt kämpade hårt och storspelade i målet – men var chanslös på samtliga tre puckar han släppte in. Foto: TT

MALMÖ Fjärde matchen på sex dagar – men det var inte trötthet som fällde Malmö Redhawks i Linköping. Malmölaget vann skotten men missade massvis med fina målchanser. Linköping vann till slut med 4-1 (1-0, 0-1, 3-0).

Redhawks vann skotten till slut med 35-31, men mäktade alltså bara med att göra ett enda mål på hemmalagets storspelande keeper Jonas Gustavsson.

Det räckte inte trots en heroisk kampinsats och stundtals riktigt bra bortaspel. De ineffektiva avsluten innebär att laget fortfarande inte har lyckats vinna en enda bortamatch den här säsongen.

Linköping däremot spräckte sin nolla i antal hemmasegrar. . .

– Nej trötta var vi inte. Däremot måste vi sätta våra chanser. Vi skapade massvis med chanser i dag, sa Redhawks tränare Peter Andersson till C More efter matchen.

De första 30 minuterna av matchen gick emellertid till Linköping, som var bättre både spel- och chansmässigt och som länge hade ledningen med 1-0 efter ett lite chansartat skott från backposition som en skymd Oscar Alsenfelt inte såg.

De första tio minuterna av den andra perioden var det just Alsenfelt som höll Redhawks kvar i matchen, så lång ledde Linköping skotten med 18-10.

Men gästerna kom starkt tillbaka in i matchen och med två minuter kvar till den andra periodpausen tryckte Frederik Storm in 1-1 i en tilltrasslad situation framför mål.

Det var Storms femte mål och elfte poäng den här säsongen!

– Skönt att få utdelning i power play. Där har vi haft det tungt ett tag, sa Storm som hoppades på mer tryck mot motståndarmålet i den tredje perioden.

Men den sista akten började på sämst tänkbara sätt när Linköpings Derek Roy gjorde ett riktigt snyggt mål redan efter 27 sekunder.

Sedan tryckte Redhawks på rejält, helt enligt plan, men fortsatte missa och till slut kom i stället 3-1. Än en gång på ett backskott mot en skymd Alsenfelt.

4-1 gjorde hemmalaget i öppen kasse sedan Malmötränarna satsat på att ta ut målvakten. Det ledde till ett rejält tryck i motståndarnas zon, men skotten fortsatte att missas.

– Det vi får ta med oss härifrån är att vi ändå tog ett steg framåt spelmässigt och skapade många chanser. Det kommer att bli bättre framöver, lovade Peter Andersson.

Nu väntar närmast ett par lediga dagar för Redhawksspelarna.