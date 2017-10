Indiansommar på ingång

Väder Helt okej helg omgärdad av ett par strålande vackra höstdagar. Indiansommaren är på ingång.

Det utlovar SMHI:s prognos för helgen.

Medan torsdagen i det närmaste blåst bort går vi mot bättre väder.

– Fredagen bjuder på en strålande vacker oktoberdag, säger Lasse Rydqvist, jourhavande meteorolog på SMHI.

Det blir dock inte så varmt under fredagen, bara 13, 14 grader, och på kvällen kan det mulna på lite grann.

– Men det är inget regn i sikte under helgen utom kanske lite under lördagsmorgonen. Temperaturen kommer också att stiga lite till 15, 16 grader under lördagen.

– Söndagen och måndagen blir det mer indiansommarlika temperaturer med 16, 17 grader, växlande molnighet och inget regn. För den som är ledig på måndagen kommer det att bli riktigt bra med temperaturer som kulminerar på upp till 19 grader – då blir det en ny strålande höstdag.

Men säg den glädje som varar för evigt. Redan på tisdag ser det ut att vara slut på det sköna vädret och det kan bli ganska blåsigt.

– Och undet tisdagen och onsdagen är det nya lågtryck som tar sig in.

Indiansommar är, förresten, ett till sitt ursprung lite mystiskt begrepp, Medan nästan-synonymen brittsommar refererar till Birgittadagen, den sjunde oktober, och det varma höstväder som brukar komma i anslutning till den så är indiansommaren inte lika bundet i tiden.

Det finns två olika teorier om varför det kallas indiansommar. Den ena teorin är att nordamerikanska indianer brukade ägna en en period av stabilt varmt väder under hösten åt buffeljakt. Den andra teorin kommer från tiden när Indien var juvelen i den brittiska kronan och tros då syfta till den period av den varma period som följer på sommarmonsunen.