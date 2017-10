Vattenkonferens samlar klimatvänner från hela världen

Malmö – Vattenkonferensen är ett bra tillfälle för klimatvänner från hela världen att plocka fram lokala initiativ för att rädda våra hav. Regeringen har exempelvis startat en statlig utredning för att skapa en anläggning i Norden som kan ta hand om den farliga plasten.

Det sa miljöminister Karolina Skog vid invigningen av den internationella havskonferensen Life below Water i Malmö på onsdagen.

Både miljöminister och ledningen för Malmö är stolta över att kommunen utmärker sig för att man är den första kommun i landet som har gjort de globala hållbarhetsmålen till sina och att detta har uppmärksammats vid en FN-konferens tidigare i vår.

– Över tre miljarder människor i världen är beroende av havet och kusten för sin dagliga överlevnad. Malmö är en stad som är föregångare när det gäller att använda Öresund för rekreation, social rättvisa men också ekonomisk tillväxt, menar Karolina Skog.

Även om en del av landets plast skickas till Tyskland lovade miljöministern att det jobbas hårt för att få fram nedbrytbar plast och anläggningar som kan återvinna plasten så att den inte hamnar i havet. Konstgräs är exempelvis en stor miljöbov.

Kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh talade också om den globala situation som finns i Malmö med en befolkning med 178 nationaliteter och 140 språk och menar att det globala tänkandet också involverar hur man jobbar med miljön.

– Vi jobbar över gränserna när det gäller att hitta lösningar för att rena havet och har en aktiv miljöpolitik för att plocka fram alternativa tankesätt när det exempelvis gäller hur vi hanterar eller återvinner plasten, säger Katrin Stjernfeldt.

En annan av konferensdeltagarna, som också föreläste under dagen var Dr Elin Kelsey från Kanada, som i flera år har ägnat sig åt att sprida positiv information om havsfrågor.

– Många världsmedborgare vill inte ha pekpinnar eller bli dömda i miljöfrågor utan få positiv information och se positiva exempel på att det finns lösningar och sätt att agera som gör nytta för miljön. Kolla gärna #oceanoptimism, berättar Elin Kelsey.

Vid invigningen fanns också kronprinsessan Victoria på plats och hon uppvaktades av elever från Bladins international school, som sjöng låten ”I am the earth” för de närmare 300 deltagarna från ett 15-tal länder på vattenkonferensen, som pågår fram till fredag.

