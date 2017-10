Trio tar över turné i juletid

Vad har Molly Sandén, Thomas Di Leva och David Lindgren gemensamt? Jo, trion tar över Magnus Carlssons framgångsrika varumärke Christmas Night och ger sig ut på en rikstäckande julturné med start i Vara den 23 november. Under sin intensiva turné gör de två stopp i Skåne. Helsingborgs konserthus får besök den 29 november och Malmö Live den 19 december.

De tre artisterna har både var för sig och tillsammans en bred målgrupp och de ser fram emot att få arbeta med projektet.

– Jag blev riktigt glad när jag fick frågan, vi spås att bli nästa rat-pack, säger David Lindgren med ett skratt.

Han har tidigare gjort julgalor och liknande i arenaformat, men inte varit ute på en så omfattande turné i konserthus.

– Jag har känt att jag velat göra något med fokus på jullåtar, säger han.

David Lindgren har stått på musikalscenen i många stora produktioner och har tävlat i Melodifestivalen flera gånger. Han har under året fått sitt stora genombrott när han som programledare under Melodifestivalen fick han visa upp nya sidor och fick ett mycket positivt gensvar både för sin sång och för sina humoristiska inslag – inte minst när han visade ”pappakroppen”. I sommar har han varit ute på Diggiloo-turné.

Efter ett så intensivt år satsar du på ännu en lång turné?

– Ja, man får passa på att rida på vågen! Men efter det här har jag tagit en månad ur kalendern.

Tidigare har David mest haft barn som fans, nu har jag fått folk i sin egen ålder.

– Det är jättekul, många säger att de gillar min humor. Det känns som om jag landat i mitt artisteri.

David Lindgren har redan från start paxat för att sjunga Oh helga natt som är en favorit för honom och där han får briljera med sin röst. Och han tror att trion Sandén, Di Leva och Lindgren kommer att fungera väl.

– Det känns jättebra, vi kompletterar varandra. Och Thomas kan man använda som uppslagsverk! Jag kommer att lära mig massor under turnén, säger David Lindgren.

Thomas Di Leva är också van vid stora julgalor.

– Men då är det något annat, det är galor på ishallar eller det är företagsevent. Nu kan vi gå in i musiken på ett annat sätt.

Thomas Di Levas favoritjulsång är Ave Maria.

– Det är den vackraste. Jag tycker mest om den versionen som Stevie Wonder gjorde en gång. Och jag har faktiskt skrivit en julsång själv – Julens stjärna – som var med på Absolute Christmas.

Thomas tycker att många av hans egna låtar passar jultemat, eftersom de handlar om kärlek, frid och harmoni.

Det blir första gången de tre står på scenen tillsammans.

– Men Sverige är ju ett så litet land, så alla artister känner varandra mer eller mindre.

Och rollerna i Christmas night kommer nog nästan av sig självt, gissar Thomas Di Leva.

– David är ju en fantastiskt entertainer, jag tror han kommer att bli vår toastmaster och ge fart och fläkt. Och Molly Sandén är ju de ungas röst mycket, en fantastisk sångerska som gjort viktiga låtar som verkligen handlar om att vara ung i dag. Jag – jag är Thomas Di Leva.

Så du kommer också att bidra med några av dina hitlåtar?

– Ja, jag tror publiken förväntar sig det. Vi ska inte göra någon besviken. Och jag hoppas att vi ska skapa julstämning och att folk kommer till våra konserter kommer att känna sig upplyfta och må ännu bättre när de går därifrån.

Molly Sandén tycker det är skönt att få dela scen med två andra artister och slippa dra hela lasset själv.

– Det här känns jättekul och lyxigt, vi känns som en väldigt bra konstellation. Jag har gjort många turnéer, jag kom på häromdagen att jag turnerat i tio år! Men julturné har det ju inte blivit varje år. Jag tycker det är en tacksam form när man får tillfälle att göra sådant man inte får annars och man får verkligen beröra människor. Julmusiken handlar ju om att förenas i något.

Molly Sandén har börjat skriva låtar på svenska och kom i höstas med låten Rygg mot rygg, som handlar om en relation under press. Och fler låtar är på väg.

– Jag har varit i studion i höst och färdigställt en ep. Jag stortrivs med det, jag är en riktig work-aholic. Nu har jag inspirationen och när den kommer kan man aldrig styra, så det gäller att passa på,

Att skriva på svenska har varit en positiv upplevelse.

– Man kommer mycket närmare, det blir naknare. Folk lysssnar på ett annat sätt. Man kan prata om saker som det är svårt att prata om genom musiken. På sociala medier finns en massa låtsasperfektion, som jag är så trött på. Jag vill visa att allt inte alltid är så där skimrande perfekt, att man har sina rädslor och funderingar.

Någon eller några av Mollys nya låtar kommer publiken garanterat att få höra.

Men vilken jullåt står på din önskelista då?

– All I want for christmas, den är fin!