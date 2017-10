The Tivoli i konkurs

The Tivoli i Helsingborg har begärt sig själv i konkurs. Foto:TT

Nöjesstället The Tivoli i Ångfärjestationen i Helsingborg begär sig själva i konkurs. Det skriver Sydsvenska Dagbladet.

Det ägarna till The Tivoli – Hasse Jönsson, Johannes Kajrup och Magnus Hoff – som på egen begäran lämnade in en konkursansökan under onsdagen.

– Det här gör vi med tungt, tungt hjärta. Men vi har kommit till en punkt där vi måste inse att det inte går längre, säger Hasse Jönsson i en kommentar till Helsingborgs Dagblad.

The Tivoli startades 1996 och har utöver konserterna i Ångfärjestationen även arrangerat spelningarna på Sofiero och Helsingborgs arena. Under 2016 flyttade The Tivolis lokal Ångfärjestationen till andra sidan Hamntorget och i samband med sitt 20-årsjubileum öppnade man på nytt.