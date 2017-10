Stolt och glad över att få ett seniorpris

Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) delar ut blommor och diplom till Knut Magnusson.

SVEDALA Först att ta emot det nyinstiftade priset Årets seniorinspiratör blev Knut E Magnusson som i mer än 20 år lett pensionärsföreningen SPF.

– Det här var överraskande och jag känner stor glädje och stolthet, berättar den 88-årige pristagaren.

Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) delade ut diplom och blommor i samband med seniordagarna på Holmagården.

– Vi fick in nio nomineringar, berättade Per Mattsson och läste upp alla som nominerats.

Här fanns både kommunanställda och andra som är engagerade i olika föreningar.

– Det är inte alltid lätt för socialnämnden att fatta beslut. Men vi var fullständigt överens om att utse Knut Magnusson till mottagare av priset.

Knut Magnusson har varit ordförande för SPF Seniorerna club 73 i Svedala i 20 år och satt i styrelsen innan han blev ordförande.

För honom kändes det naturligt att engagera sig i en förening som pensionär.

– Jag har alltid varit en föreningsmänniska, berättar han. Jag har aldrig tänkt på att jag skulle få något pris utan jag bara jobbar på.

– Den bästa uppskattningen som jag kan få är när medlemmarna kommer fram och tackar för en aktivitet eller ett trevligt möte. Jag brukar säga att det är den bästa belöningen som man kan få om man sitter i en styrelse.

Knut Magnusson fick sitt första ordförandeuppdrag när han var 17 år. Då blev han ordförande i bordtennissektionen i Minnesbergs IF. Sedan har det bara fortsatt.

Han har avverkat uppdrag i bland andra Norra Skytts SLU-förening, ordförande för Centern i Svedala, ordförande och kassör i Svedala IF och ordförande i Svedala GIF i 13 år.

Han var dessutom kommunalråd för Centerpartiet i den nybildade kommunen Svedala i nio år. Innan han gick i pension arbetade han som fastighetsförvaltare hos Svedalahem.

Nu har han fyllt 88 år och lämnat in sin avsägelse som lokal SPF-ordförande för de drygt 600 medlemmarna.

– Ja, nu får det vara bra. Nu får någon yngre ta över. Våra nya medlemmar brukar vara mer än 20 år yngre än jag och jag tycker att det kan vara dags för förnyelse.

Inspiratörspriset kommer att delas ut varje år till en eller flera personer, företag eller förening som utfört en bra insats för de äldre i kommunen. Senast den 31 januari vill socialnämnden ha in nomineringar till nästa års pris.

Prisutdelningen ägde rum i samband med seniordagarna som lockade många besökare till Holmagården.

– Jag har framförallt kommit hit för att lyssna till vår kommunpolis som jag tycker gör ett fantastiskt arbete, berättade Jan Stjernswärd som var en av besökarna.

Seniordagarna fortsätter i Bara under torsdagen och i Klågerup under fredagen.