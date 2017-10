Sankt Mikaels kyrka hittad

lund När nya ledningar i veckan skulle grävas ner i Stora Sigridsgatan, blottades den medeltida kyrkogården till Sankt Mikaels kyrka. Flera gravar låg öppna för arkeologerna.

Bäst av allt – en del av grundmuren till själva kyrkan påträffades. Hittills har den bara varit känd i de skriftliga källorna.

Kyrkan omnämnes för första gången 1299.

– Men då var den redan gammal. Nu vet vi hur den låg. Vi får se när grävningarna fortsätter på Hjortgatan ifall vi hittar lämningarna efter absid eller koret, säger Johan Wallin, arkeolog på Kulturen.

Muren var 1,20 meter bred med flera lager stora stenar i botten. Kyrkan tros ha haft måtten 16 gånger 8 meter.

Johan Wallin berättar att Lund var oerhört kyrkotätt under medeltiden. Ärkebiskopens stad var som ett skandinaviskt Rom. Cirka 25 kyrkor plus ett antal kloster för en befolkning på kanske 5 000-6 000 individer var enormt.

I området som i dag kallas Kulturkvadranten fanns flera kanikgårdar. Där bodde personer som arbetade under Domkyrkan.

Det fanns också ett Dominikanerkloster (för svartbröder).

De flesta kyrkor, inklusive Sankt Mikaels, förstördes i samband med reformationen. Teglet ska ha forslats till Malmö där Malmöhus var under uppförande.

I schaktgropen hittade Johan Wallin två välbevarade skelett. Det var ren tur att de låg orörda. Gravarna låg mitt emellan två schakt som gjorts på 1900-talet, då annat benmaterial vräkts bort och sedan följt med tillbaka vid återfyllningen. Sammanlagt har lämningarna efter tolv gamla Lundabor påträffats i det schakt som nu tagits upp.

– Gravarna är tidigmedeltida, kanske så gamla som från sent 1000-tal, säger Johan Wallin.

Hur kan han veta detta innan en osteolog har undersökt skeletten ?

–Dessa individer har begravts med armarna utefter sidorna. I början av 1200-talet började man istället lägga händerna knutna över skötet. De dödas händer flyttades med tiden längre och längre upp. Från slutet av 1300-talet lades de över bröstkorgen, förklarar Johan Wallin.

Kulturen har tagit upp de lämningar som var i vägen, men så mycket som möjligt får ligga kvar till framtida arkeologer.

– Bevaringsförhållandena i jorden är också bättre, säger Johan Wallin.