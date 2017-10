Kronprinsessan i Malmö: ”Vi kan öppna dörrar till en ny spännande värld”

Stämningen var uppsluppen under invigningen av Life Below Water i Malmö mellan huvudpersonerna: landshövding Anneli Hulthén, kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh, kronprinsessan Victoria och miljöminister Karolina Skog.

MALMÖ Genom att uppleva på plats och få ställa frågor kan vi öppna dörrar till en ny spännande värld i havet för våra barn. Det märker jag på min dotter Estelle.

Så sa kronprinsessan Victoria när hon var med och invigde det nybyggda marinpedagogiska centret vid Ribersborgsstranden i Malmö.

Vid invigningen berättade också Dr Cleopatra Doumbia-Henry om det avtal som World Maritime University i dagarna har skrivit med det pedagogiska centrat, som innebär att man kommer att samarbeta kring föreläsningar och workshops och dela kunskaper utifrån forskning och experiment som görs på centrat och universitetet.

– Vi är en FN-skola och har studenter från hela världen. Tänk vilka effekter det kan bli när de sprider kunskaperna från vårt blivande forskningscenter och de praktiska erfarenheterna från det pedagogiska miljöarbetet i Malmö i sitt framtida jobb, säger Cleopatra Doumbia-Henry.

Ungdomarna stod i centrum vid invigningen på det marinpedagogiska centrat. Ett femtiotal elever från Randersgade skola i Köpenhamn och Pilbäcksskolan i Malmö, som har haft ett utbyte i tre år, visade runt på den nya mötesplatsen.

Här fanns akvarier och mikroskåp för att studera fisk- och växtlivet i vattnet, eleverna visade hur mycket skräp de plockade på stranden under en timme, besökarna bjöds på rökt sill och en grupp förskolebarn visade stolt sin fångst i håvar för kronprinsessan.

Victoria är ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål och välinformerad om problem och lösningar runt hanteringen av världshaven. Hon framhöll vikten av ett ekologiskt tänkande, bland annat för att rädda utrotningshotade arter i våra hav.

– I förra veckan var jag med min dotter Estelle på en forskningsstation där hon fick ställa frågor om bland annat skillnaden mellan sjögräs och alger. Det är när vi kan lära oss med alla sinnen som vi blir rädda om vår natur och våra hav, sa kronprinsessan i sitt invigningstal.

Hon ägnade sig med liv och lust åt att lyssna på och ställa frågor till eleverna som delade med sig av sina kunskaper om havet och framhöll också Värnhemsskolans havsinspirerade lunch, med bland annat musslor och tång.

Sea-U:s grundare Michael Palmgren, som är chef på det marina centrat, var överväldigad av det stora intresset från media- och konferensdeltagarna från Life Below Water, som också invigdes i dag.

Han hoppas på 50 000 besökare varje år och pekade på att det nu finns större plats för studier och exkursioner kring havsmiljön för både unga och vuxna i Malmö med omnejd.

– Jag är rörd över allt engagemang som finns i vår stad för att vårt nya marinpedagogiska centra som vi tror på ett pedagogiskt sätt ska inspirera folk till ett större miljömedvetande om havet. Förutom skolklasser och studenter kommer vi även att ha utställningar och akvarierna öppna för allmänheten, berättar Michael Palmgren.

Bland talarna fanns också kulturdirektör Elisabeth Lundgren som berättade hur den marinpedagogiska verksamheten har växt fram under tio år och att kulturförvaltningen nu är huvudman för centrat.

– Det är en stor dag i dag i Malmö när vi kan öppna ett nytt upplevelsecentra där ett av våra hållbarhetsmål, som vi har anammat från FN.s mål, nu får en ordentlig skjuts. Här kan vi göra skillnad och få fram resultat på hur vi ska agera i vår vardags för att rädda miljön i våra hav, menar kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh.