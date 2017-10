Inga ambitioner att klättra uppåt

HANDBOLL I Skurups Handboll är glansdagarna i de lite högre divisionerna sedan länge ett minne blott. Nu är det på bakgården, i division 4, den lägsta nivån i den skånska seriehierkin, som SHB-herrlaget håller till.

– Vi har inga ambitioner på att klättra i seriesystemet. Ett motionslag med spelare som är med för att röra på sig och ha kul, hälsar Stefan Mohlin, tränaren.

Division 4 A Skåne

Spelade matcher: Tomelilla IF-Helsingborgs HK 2 20-23, HK Björnen-IK Sund 21-27, Trelleborgs HF 2-Dalhems IF 24-26, Kuststadens HK-Svedala HK 29-26, Svedala-Trelleborg 20-22, Dalhem-Björnen 30-23, Kuststaden-Helsingborg 34-24, Sund-Skurup 17-29.

Kommande: Björnen-Svedala (fredag 19.30), Skurup-Dalhem (söndag 17).

Efter degraderingen från förra säsongens division 3 är det nu i den lägsta av alla serier som Skurups HB-herrarna lirar.

Där kommer laget att ”harva” ett bra tag till, åtminstone om Stefan Mohlins farhågor besannas.

– Vi har ju ingen pojkverksamhet att plocka upp spelare från, det äldsta just nu är ett P08-lag, berättar Stefan Mohlin.

– Och vi har bara en träning i veckan.

Han var egentligen tänkt som tränare för damerna, men spelarna var för få att kunna göra comeback i seriesystemet med ett lag.

– Intresset var stort på nätet, bakom skärmen, men till hallen för att träna kom inte mer än sju-åtta tjejer, berättar Stefan.

I stället värvades han över till herrlaget.

– När det inte blev något med damerna så fick jag frågan om jag i stället kunde ta hand om herrarna. Fast först var det min dotter Linnéa som fick frågan att bli tränare, men hon ville inte ta det själv.

Stefan Mohlin, 46 år, är nu huvudtränare och Linnéa, 19, assisterande tränare. I staben kring laget ingår också Paul Wedeberg, 49 år.

I Skurups HB har Stefan Mohlin spelat fler än 250 seniormatcher, som målvakt, och har under årens lopp varit tränare för nästan alla klubbens ungdomslag.

– Jag har faktiskt fått hoppa in i målet några få gånger de senaste åren, upplyser Stefan.

Inte så lite talar för att han får dra på sig målvaktströjan igen på söndag, då SHB begår hemmapremiär med match mot Dalhems IF.

– Jo, det ser lite illa ut. En målvakt är skadad, en annan bortrest, konstaterar Mohlin.

Han var själv bortrest i helgen och missade därför lagets division 4-premiär. Det gick bra ändå. Skurup vann stort uppe i Helsingborg mot IK Sund, 29-17.

– Lite överraskande att vi vann så överlägset. Men vi har bra spelare, säger Stefan och ser fram emot möten senare under säsongen mot bland annat HK Björnen i Sjöbo.

– Ja, det ska bli spännande att komma tillbaka dit, säger han.

För mer än 25 år sedan, med Sven-Åke Frick och Bengt-Olle Jonsson som tränare, gjorde han några säsonger som målvakt i Björnen.

– Jag var med när den nya hallen i Sjöbo invigdes, minns Stefan.