Musovic njuter av förnyade förtroendet

MALMÖ Zecira Musovic hamnade på bänken i våras. men när det är dags för FC Rosengård Champions League-retur hemma mot Olimpia Cluj spelar hon sin andra raka match från start. Livet leker igen för målvaktstalangen.

– Det är hur kul som helst. Äntligen en kvitto på att jag har gjort bra träningar och utvecklats både tekniskt och fysiskt. Det känns toppen just nu, förklarar Musivic i samband med tisdagens presskonferens inför matchen.

Att det varit tufft att sitta på bänken sticker hon inte under stol med:

– Självklart är det tufft att stå utanför. Jag har höga ambitioner och vinnarskalle. Dessutom har det förstås varit frustrerande att få förtroendet att bli uttagen till landslaget, men inte stå i klubblaget. Det kräver extra tålamod.

Samtidigt påpekar hon att hon absolut har det tålamodet.

Zecira Musovic ser framför sig en tuff match i sextondelsfinalens retur mot Cluj:

– Visst, vi leder med 1-0 efter bortamatchen, en det går inte att tänka att vi inte behöver vinna. Då är man ute på hal is. Vi måste gå ut och försöka spela vårt spel även om det kommer att bli mycket kamp på planen. Båda lagen kommer att vara extremt taggade, det är ju ett avancemang som står på spel.

Hon säger sig ha bra koll på motståndarna:

– De har en del farliga spelare, framför allt en ytterforward som är mycket snabb och har bra avslut och inlägg,

Med huvudtränaren Malin Levenstad upptagen av en tränarutbildning är det assisterande tränaren Kenneth Mattsson som för lagets talan under presskonferensen:

– Bortamatchen mot Cluj var tuff, vi såg möjligheter att skapa chanser men de höll laget väl uppe under 90 minuter och komemr säkert att göra det bra här också. De skapar sina chanser, så det gäller helt klart att vi är på tårna. Förhoppningsvis har vi en fördel av konstgräset, det borde ge oss mer fart i anfallsspelet, resonerar Mattsson

Han avslöjar att det blir samma lag från start som i dens enaste allsvenska drabbningen mot Djurgården.

Olimpia Clujs tränare Mirel Albon visar upp en mycket ödmjuk sida inför returen:

– Det är en ära att vara här. Vi måste vara realistiska och inse att vi har små chanser att gå vidare för FC Rosengård har ett bra lag med många spelare som spelar på hög nivå, i landslag och så. Dessutom saknar vi ett par viktiga spelare.

– Men vi är glada efter att ha gjort en bra match hemma och ska försöka göra vårt bästa här, försöka hålla jämna steg med dem och hoppas på en bra match. Vi ska försöka spela bra försvar och försöka sätta våra chanser när vi kontrar bättre än vi gjorde i den första matchen.