Mindre utsläpp i luften i Malmö

MALMÖ Utsläppen har minskat i Malmö som nu uppfyller kraven på en god luftkvalitet på samtliga mätplatser i stan.

Därför avslutar Länsstyrelsen Skåne det åtgärdsprogram som har funnits sen 2007.

– Vi har under många år arbetat för att förbättra luftkvaliteten i Malmö. Jag är glad att det nu har gett resultat och att vi har fått lämna svarta listan. Stockholm är däremot kvar, säger Andreas Schönström, kommunalråd med ansvar för teknik och miljö.

Orsaken till att åtgärderna satte igång för tio år sen var att kvävedioxidhalterna var för höga i Malmöluften och att luftkvalitetsmätningar på vissa av mätplatserna överskred normerna.

Några av de åtgärder som sattes in och har gett resultat är att främja kollektivtrafiken, begränsa biltrafikens tillväxt och utnyttja trafikplaneringen för att främja att Malmöborna tar sig fram med cykel eller buss istället för med bil.

– Några åtgärder som har gett effekt är att vi har satsat på pendlarparkeringsplatser, separata busstrafikfiler och Malmöexpressen som drivs med el- och gashybrid, berättar Andreas Schönström.

Att bygga ut cykelnätet och införa hyrcyklar har också bidragit till en bättre miljö. Under 2016 uthyrdes totalt 11 000 cyklar och de cyklade tillsammans 339 000 kronor.

– Det är glädjande att den oro och de farhågor som fanns för Malmös luft för ett decennium inte har infriats utan att åtgärderna har gett resultat. Men vi kan göra ännu mer för att förbättra luften, menar miljönämndens ordförande Carina Svensson (S).