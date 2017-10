Flera skott sköts mot bostad i Rosengård

MALMÖ Flera skott avlossades mot en bostad i Rosengård natten till tisdagen.

Två vuxna var hemma och vaknade av att minst tre kulor sköts in i lägenheten.

Och enligt polisen finns en hotbild mot en person som ibland vistas där.

– Flera personer larmade polisen om höga smällar, berättar Nils Norling, polisens presstalesman i Malmö.

Det var halv tre på natten som skotten avlossades mot en lägenhet i ett flerfamiljshus på Ramels väg.

Många närboende ringde polisen efter att ha hört höga smällar i Rosengård.

Och enligt uppringarna lät det som en skottlossning mot ett flerbostadshus.

Flera patruller skickades till platsen. Det kunde snabbt konstateras att flera skott hade avlossats. Och att minst tre kulor hade gått igenom en glasruta och in i bostaden.

Polisen rubricerar ärendet som grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan.

– Bedömningen har gjorts att det inte förelåg någon omedelbar fara för att de två personer som befann sig i bostaden riskerade träffas att kulorna. Annars hade det varit mordförsök, säger Nils Norling.

Det var en man och en kvinna som befann sig i lägenheten. De sov och vaknade av skotten och att rutan krossades.

– Det finns en viss hotbild mot någon som har anledning att då och då befinna sig i lägenheten. Men jag vill inte gå in på om just den personen befann sig där vid det aktuella tillfället.

Under natten gjorde polisen en yttre brottsplatsundersökning för att säkra hylsor på marken utanför flerfamiljshuset.

Samtidigt spärrades den aktuella lägenheten av. Och på tisdagen gjordes teknisk undersökning även av bostaden.

Det fanns på tisdagen ännu ingen gripen eller misstänkt för dådet. Det finns flera närboende som hört skottlossningen, men det är oklart om någon även har gjort andra iakttagelser på platsen.

Polisen har pratat med grannar, men även kontrollerat en del bilar som observerades i anslutning till området.

Det har varit flera skjutningar tidigare i år mot olika lägenheter i både Rosengård och på annat håll i Malmö.