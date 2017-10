Fair play i skånska klubbar

FOTBOLL

Munka Ljungby IF på herrsidan och Hardeberga BK på damsidan. Där har ni 2017 års vinnare av Skånebolls så kallade Fair Play-pris.

Hardeberga BK, hemmahörande i division 3 sv, drog under hela säsongen på sig blott en enda varning på 14 matcher. På Skånes FF:s fair play-lista, med damlag från division 2 till 4, blev Lönsboda Goif tvåa, Gärsnäs AIS trea, FC Staffanstorp fyra, Strövelstorps IF femma och Hörby FF femma. Hörby blev division 2-seriens vinnare på bara tre varningspoäng.

Herrettan Munka Ljungby IF, hemmahörande i division 6 NV, samlade på sig 17 varningspoäng på 19 matcher. Tvåan Brösarp, trean Össjö, fyra Vejbyslätt och femman Glemmingebro IF slutade också på ett snitt under en varningspoäng per match. På herrsidan är lagen från division 4 ner till 7 med i statistiken.

Skånes FF delar, efter beslut av styrelsen, ut prispengar till de tre framgångsrikaste föreningarna på dam- respektive herrsidan, det vill säga de föreningar som ådragit sig minst gula och röda kort under säsongen. Prischeckar delas ut i samband med förbundets årsmöte i mars.