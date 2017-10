Underläge för Redhawks

Ishockey Malmö Redhawks ligger under med 1-2 efter den andra perioden i kvällens SHL-match hemma mot Örebro.

Gästerna gjorde sitt ledningsmål efter 14 minuters spel efter en snygg kontring när hemmabackarna inte hängde med i svängarna.

Redhawks såg bra ut spelmässigt i början av den första perioden och snurrade stundtals ganska friskt i gästernas zon, men lyckades väldigt sällan få till riktigt bra chanser framför mål vilket också skottstatistiken 3-8 skvallrade om.

– Jag tycker att vi ligger på bra, men vi måste skjuta fler skott, sa Max Görtz i periodpausen.

I den andra perioden var det Örebro som dominerade på isen. Redhawks hade svårt att värja sig i egen zon och lyckades väldigt sällan skapa något konstruktivt offensivt. När laget åkte på en utvisning mitt i perioden hängde ytterligare baklängesmål i luften och det kom mycket riktigtt i slutet av utvisningsperioden. 0-2.

Med fyra minuter kvar av den andra perioden var det Örebros tur att åka på en utvisning. Den här gången lyckades Redhawks med sitt power play och Fredrik Händemark kunde trycka dit pucken från centerposition efter en snygg passning från Daniel Zaar.

Perioden slutade 1-1 och därmed är alltså Redhawks fortfarande i underläge i matchen, dessutom ligger hemmalaget klart under i skottstatistiken. 6-10 i period två och totalt 9-18. Det krävs en del skärpning inför slutperioden.

Anton Mylläri åkte ut för checking from behind på två plus tio minuter efter 26.33. Han spelar igen i den tredje perioden.