Tre Svedalabor cyklar till Paris

SVEDALA Nästa sommar finns tre Svedalabor med när Team Rynkeby God morgon Malmö cyklar till Paris. På vägen dit samlas pengar in till barncancerfonden.

De tre Svedalaborna som ska ta sig hela vägen till den franska huvudstaden är Caroline Palmkvist, Helen Neldestam och Thomas Carlsson. Team Rynkeby består av 38 cyklister och ett serviceteam på tio personer. Alla deltagare gör detta ideellt. Caroline Palmkvist, Helen Neldestam och Thomas Carlsson kommer att ge alla företag i Svedala möjlighet att engagera sig i projektet och bidra till insamlingen.

2017 samlade Team Rynkeby Malmö in två miljoner kronor. Totalt samlade alla lagen i Sverige in 26,7 miljoner kronor. Malmölagets mål för 2018 är 2,5 miljoner kronor.

Team Rynkeby är ett nordiskt projekt som startade i Danmark 2002. Då cyklade elva motionscyklister till Paris för att se upplösningen av Tour de France. Sedan dess har projektet vuxit för varje år. Alla deltagare förbinder sig att under året samla in bidrag till barncancerforskning och att själva stå för alla omkostnader i samband med projektet. i år deltar cyklister från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Färöarna. 1700 personer som ingår i 44 olika team kommer totalt att cykla till Paris.