Skolfolk från fem länder möts på Vipan

LUND

Under en vecka är 14 elever och nio lärare gäster på gymnasieskolan Vipan, där de ska jobba och diskutera migrationsfrågor.

De kommer från fem länder – Lettland, Polen, Tyskland, Italien och Turkiet.

Det hela ingår i det EU-finansierade projektet Global Learning for Mind and Heart. Vipanläraren Martin Martinez y Rique är värd i Lund och drivande i Lundadelen av projektet.

– De deltagande länderna har olika teman. Förra året vid den här tiden var vi i Polen, där vi arbetade med entreprenörskap. Sveriges ämne är migration, säger han.

Under tisdagen hålls en stor konferens på Vipan på tema migration. De utländska gästerna deltar, liksom en mängd lärare från hela södra Sverige och forskare från Lunds universitet och Malmö högskola.

Eleverna i projektet åker till konferensen direkt från en övernattning i Skrylle.

– Det har tillbringat kvällen och natten där för att svetsa ihop gänget. De ska leka olika lära-känna-varandra lekar. På plats finns scouter som tar hand om dem, säger Martin Martinez y Rique.

På måndagen togs elever och lärare emot av Lunds ”borgmästare” Lennart Prytz vid en ceremoni i Rådhuset.

En Skåneresa och en tur till Köpenhamn står också på schemat under veckan.